Sobre el retraso del Carnaval, ante los nuevos casos de Covid: “El tiempo da la razón"

Lo hizo a principios de año, por medio de un alegato colgado en Facebook, bajo el título “Apostemos por la vida en el 2021”, en plena quinta ola de coronavirus y lo ha vuelto a hacer ahora, con recado para quienes se opusieron al retraso del Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz (COAC), cuyas “voces disminuyen drásticamente”.

Ramón Peñalver, enfermero en el Hospital Puerta del Mar y responsable de chirigotas como Los de la resistencia, apunta en su perfil que “dije que comprendía el retraso del Carnaval por motivos pandémicos y lamento muchísimo que el tiempo me esté dando la razón”.

“La cosa está chunga” porque se duplican los casos de Covid, señala, y recuerda que “el concurso y la calle nos gustan a todos, pero nuestra salud está por encima de todo”, aunque considera que las agrupaciones callejeras actúen entraña menos riesgo al hacerlo al aire libre.

“Espero que a finales de abril, esté todo el mundo vacunado y la incidencia haya bajado a mínimos” y el Falla abra sus puertas en verano confía. “Entre tanto, nueva lección aprendida: no se puede dar por sentado absolutamente nada”, agrega.

“Va a haber un repunte”, agrega, al respecto, David Fernández, autor del coro La colonial y enfermero en el centro hospitalario gaditano. Las fiestas navideñas, tal y como demuestra la experiencia, se presta a ello. “Hay reencuentros con familiares de otros lugares e incluso residentes en otros países en espacios cerrados que son auténticas bombas biológicas”, explica. Y apela a la prudencia para evitar contagios: “De la pandemia no saldremos a toda velocidad; es una carrera de fondo”, explica.

Fernández aclara que no es crítico con respecto a quienes defienden que el Carnaval se mantenga en febrero, pero remarca que no tiene sentido plantearse celebrar el concurso en un teatro, atestado de público, integrantes de las agrupaciones, periodistas y personal técnico hasta que “la situación se normalice”, teniendo en cuenta de que el virus no va a desaparecer para siempre.

“Un positivo en el concurso lo habría cambiado todo”, reconoce José Manuel Cardoso, autor de la comparsa La sagrada familia y profesional sanitario que ha trabajado en el Hospital Punta de Europa en Algeciras, quien reconoce que el Ayuntamiento está actuando con cautela. No obstante, remarca que “esto no se trata de una victoria de nadie”, en relación de si el alcalde, José María González, Kichi, tenía o no razón. De hecho, considera que el Gobierno municipal actuó de manera prematura. Aunque el resultado, a tenor del crecimiento de los contagios, hubiera sido el mismo, “se tendría que haber decidido ahora sobre si seguir adelante o no con el concurso”.

En cuanto a la nueva fecha, se muestra reacio. “No quiere decir esto que no vaya a participar, pero soy de la opinión de que sacar el Carnaval de febrero no tiene razón de ser” por la tradición e incluso “su raíz antropológica”.

Figuras consagradas como Antonio Martín lo tiene claro: no es cuestión de COAC sí o no, antes o después, la clave, escribió en Facebook es que “una sola vida vale más que todos los carnavales del mundo, incluido el de Cádiz”.