Férriz: Espadas es el único que tiene que decidir sus tiempos en la Alcaldía de Sevilla

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha defendido este jueves que el líder de su partido, Juan Espadas, "es el único que tiene que decidir sus tiempos" para dejar la Alcaldía de Sevilla y ha garantizado que hará "lo mejor para los ciudadanos" de la capital y para la formación política.



Férriz, que ha comparecido ante los medios tras registrar la enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces, ha insistido varias veces en que Espadas "es el que mide los tiempos y el que tiene que marcar los tiempos", por lo que cuando él considere que debe trasladar su renuncia a los medios de comunicación lo hará.



La socialista se ha pronunciado así después de que Espadas dijera ayer que no desvelará la fecha de su renuncia hasta que se apruebe el presupuesto municipal, a pesar de que había avanzado que esta semana preveía tener resuelto su relevo en el cargo.



"Los tiempos del señor Espadas los marca el señor Espadas", ha reiterado Férriz, que no ha querido desvelar si ella sabe o no cuándo lo hará.