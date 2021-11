El PSOE veta los presupuestos y Vox no se sentará más con PP y Ciudadanos

El PSOE presenta la enmienda a la totalidad a los Presupuestos para 2022 y Vox asegura que “ni de coña” volverá a sentarse con el Gobierno andaluz a negociar tras el “antes y después” que ha supuesto la filtración del audio del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en el que aseguraba que aprobar unas cuentas de “recortes” durante el último año de legislatura era “estúpido”.

Mientras tanto, el PP se desvincula del polémico audio y Marín señala ahora directamente al exmiembro de Ciudadanos y ahora en las filas del PP Fran Hervías de ser la “mano negra” que está detrás de la filtración de unas palabras que dijo hace meses durante una reunión privada con el grupo parlamentario de Cs.

Así pues, el proyecto de presupuestos llegará el miércoles 24 de noviembre al Parlamento y la oposición en bloque lo tumbará. La portavoz socialista en la Cámara autonómica, Ángeles Férriz, anuncia que presenta la enmienda a la totalidad porque las cuentas “no recogen los elementos esenciales que necesita Andalucía” y lamenta que el presidente de la Junta de Andalucía “nunca quiso negociar” con el PSOE y por eso “todas nuestras propuestas han ido cayendo en saco roto”.

Para el PSOE, Moreno “saboteó” las negociaciones y es el “único urdidor” de una estrategia “electoralista”.

En una entrevista concedida a este medio, el diputado de Vox Francisco Ocaña asegura que “la legislatura está acabada desde el mes de mayo” cuando desde su formación “denunciaba que el Gobierno era frágil” al contar con Ciudadanos, un partido “que no es de fiar”. “El adelanto electoral llega ya tarde”, insiste Ocaña, quien mantiene que el Gobierno andaluz solo ha cumplido un “52%” de los acuerdos con Vox, por lo que “ni de coña” volverá a sentarse a negociar nada. Más si cabe cuando “se juega con los andaluces”, según interpreta del audio filtrado de Juan Marín.

Enfado del PP

Hay un malestar general tanto del PP andaluz como el nacional por las palabras de Marín. El presidente del partido y de la Junta, Juanma Moreno, no ha aparecido públicamente desde que se filtrara el audio pero sí ha salido el portavoz del Gobierno y todavía portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo. “El PP no tiene nada que ver con esta tormenta en una vaso de agua”, dice Bendodo, quien añade que la aprobación o no de un presupuesto “no condiciona un adelanto electoral” e insiste en negociar las cuentas “hasta la extenuación”.

Ante tal situación, el propio Marín ha matizado sus palabras y ahora asegura que quien le grabó era de su grupo parlamentario de Cs y “ya debería irse” y quien lo filtró es Hervías, no desde Génova. “Los consejeros del PP andaluz me han dicho que Génova no ha tenido que ver con la filtración y yo confío en ellos, confiesa Marín, que asistirá al Congreso regional del PP que se celebra en Granada.

Hervías, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha indicado que “no va a entrar en el juego de falsedades de Juan Marín y Cs para tapar sus graves declaraciones. Sus problemas internos que los solucionen ellos”.