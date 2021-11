El PSOE formaliza su enmienda tras el "sabotaje" de Moreno a la negociación

El PSOE-A ha registrado este jueves su enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces para 2022 y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), de haber "saboteado" las negociaciones y de ser "el único urdidor" de una estrategia para que no haya cuentas "por intereses electorales".



La portavoz parlamentaria de los socialistas, Ángeles Férriz, ha dicho a los periodistas tras registrar la enmienda que Moreno "es el único culpable" de que Andalucía no tenga presupuestos y ha lamentado que "ha tirado por la borda la buena fe" del líder del PSOE-A, Juan Espadas, y de su partido.



Ha advertido de que se demuestra "una inestabilidad" en el Gobierno andaluz que afecta a la comunidad y ha denunciado que Génova "intenta dinamitar" la estabilidad política de la comunidad mientras Moreno "calla, y calla porque otorga".



Férriz ha criticado que Andalucía "vuelve a ser un peón en el tablero electoralista de Madrid del señor Casado" y "queda reducida a un juego de unos señores que están en Madrid y son capaces de remover la estabilidad de una comunidad sin que Moreno diga nada".



Ha hablado de la "crisis institucional más grave" del Gobierno bipartito tras la filtración del audio del vicepresidente, Juan Marín (Cs), en el que calificaba de "estúpido" tener presupuestos.



Ha explicado que el PSOE-A en ningún momento ha pedido elecciones anticipadas, lo que en su opinión se demuestra con la mano tendida para negociar los presupuestos de forma "inédita", intentando "darle estabilidad a este gobierno" a pesar de sus diferencias.



Los socialistas no volverán a sentarse con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, a pesar de la citación que les ha hecho llegar, ya que entienden que él y todo el Ejecutivo tienen "credibilidad cero" después de lo ocurrido.



"No creo que esté en condiciones de pedirnos que nos sentemos después de haber asistido durante dos meses a un engaño masivo y a una burla, llevan dos meses mintiendo", ha señalado Férriz.



Sobre la ley del suelo (LISTA) y la Agencia TRADE, ha explicado a los periodistas que el PSOE siempre se enfrenta a cada ley "con total responsabilidad y seriedad" y siempre se siente a negociarlo si consideran que es buena para Andalucía.



En la ley del suelo se han sentado, comparten cosas y hay otras que todavía están negociando, aunque los socialistas todavía no han expresado cuál será su posición.

