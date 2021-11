Juan Bravo lamenta el bloqueo de presupuestos por la conversación privada de Marín

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha lamentado hoy que Vox y el PSOE bloqueen la aprobación de los presupuestos andaluces para 2022 por una "conversación privada dentro del partido de Juan Marín" y "no como vicepresidente de la Junta" y obvien la voluntad real del gobierno andaluz de pactar las cuentas.



En una entrevista en Canal Sur Radio, Juan Bravo ha sostenido que en realidad esos dos partidos se han agarrado a la filtración de un audio del vicepresidente y líder de Ciudadanos en Andalucía, en las que consideraba estúpido aprobar los presupuestos en un año electoral, para bloquear las cuentas ya que, según el consejero, una "conversación no puede aislar todo el trabajo y negociación que ha habido desde septiembre".



De hecho, ha asegurado que ni el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ni el vicepresidente le han trasladado "que el presupuesto no saliese sino todo lo contrario" porque "si no sale Andalucía habrá dado un paso atrás" y, además, ha afirmado que, si se resta el efecto económico de Andalucía y Madrid, el "escenario sería distinto para el país" .



A pesar de que Vox ya ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos andaluces para 2022 y que el PSOE tiene previsto hacerlo este jueves, el consejero aspira a llegar a un acuerdo porque hay de plazo hasta el 24 de noviembre y, de hecho, ha recordado que Vox en una ocasión retiró su enmienda a la totalidad a otros presupuestos unos minutos antes de que acabara el plazo.



No obstante, considera que, si no consiguen sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio, Andalucía no está abocada a un adelanto electoral porque la voluntad del presidente es "agotar la legislatura, salvo que la situación sea insostenible, pero el compromiso es aguantar".



Desde hoy hasta el 24 de noviembre el consejero de Hacienda ha reafirmado su voluntad de volver a reunirse con Vox y con el PSOE para buscar un acuerdo presupuestario, ya que la prórroga de los actuales supondrá un ajuste de unos 900 millones en el proyecto presentado por las dificultades para ejecutar los casi 6.000 millones de fondos europeos, una inyección europea que equivale a mantener o crear unos 60.000 empleos.



Ha reconocido que es complicado el acuerdo porque las tres formaciones que conforman el arco parlamentario -PSOE, Unidas Podemos y Vox- han presentado o anunciado enmiendas a la totalidad, si bien ha insistido en que los presupuestos recogen muchas de las propuestas presentadas por los socialistas.



De los 67 puntos presentados por el PSOE la Junta ha aceptado 45 y de otros documento nuevo de diez puntos, cinco, "para una abstención", ha subrayado Juan Bravo, quien ha invitado a mirar el entorno político actual para ver si alguna otra comunidad en España ha hecho esto.



Por tanto, ha vaticinado que, si el PSOE "bloquea el presupuesto, su líder y alcalde de Sevilla Juan Espadas, "tendrá que explicar por qué no se va a desarrollar en la Cartuja el hospital materno infantil o contrataciones en sanidad", entre otras cuestiones.



"No he oído quejas del presupuesto; nadie ha dicho que algo está mal o no debería estar ahí sino que quieren más cosas pero tienen que decir de dónde lo sacamos", ha señalado el consejero, quien ha interpelado a los grupos: "si no hay ningún elemento de crítica por qué no apoyan" las cuentas.

