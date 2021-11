Juan Marín tiene “súper claro” que su audio llegó a los medios a través de Hervías

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, tiene “súper claro” que su audio sobre los presupuestos llegó a los medios de comunicación a través de Fran Hervías.



En declaraciones a los medios, Marín ha lamentado que con la difusión de este audio se le haya dado al PSOE “la excusa que estaba buscando y no encontraba para salirse de una negociación en la que nunca estuvo”.



El vicepresidente de la Junta entiende que quien ha sacado a la luz pública ese audio es “un diputado” que “se ha convertido en la muleta del PSOE”.



El origen de la grabación es tan sencillo como que “alguien ha puesto un móvil sobre una mesa y ha grabado una conversación privada”, considerando “muy fuerte” que se utilice este asunto como “excusa para romper una negociación”.



Marín sostiene ahora “lo mismo” que entonces, y es que “era estúpido plantear un presupuesto para recortar servicios públicos a los andaluces”.



En los tres meses transcurridos desde entonces “hay un presupuesto que dota con recursos de la Unión Europea una serie de servicios públicos” en base a una “arquitectura presupuestaria bastante compleja”.



Lo que desconoce Marín es “quién” hizo la grabación, algo que “si supiera” motivaría que “hoy mismo” estuviera “denunciándole”.



Más allá de esa cuestión, el vicepresidente de la Junta reitera que PSOE y Vox “no han tenido nunca voluntad de negociar ningún presupuesto”, considerando a este respecto que “una prórroga presupuestaria no sería un escenario malo para Andalucía”.



Marín tiene claro que PSOE y Vox “no van a aprobar nada” porque “están mirando por espejo retrovisor de las elecciones y no por el interés de los andaluces”.



De ahí que “lo único” que espera “es que cuando llegue el momento de darle al botón de las enmiendas, algún grupo sea todavía capaz de reaccionar y pensar realmente en lo que interesa a Andalucía”.



En cualquier caso, la aprobación o no del presupuesto de 2022 “no condiciona el adelanto electoral por mucho que algunos intenten desestabilizar un gobierno que es sólido y estable”.

