Espadas pospone cualquier decisión hasta no cerrar los presupuestos de Sevilla para 2022

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha anunciado que pospone cualquier decisión sobre su relevo en la Alcaldía de Sevilla hasta que no se cierre la negociación del presupuesto municipal para 2022, ahora mismo pendiete de negociación con los tres concejales de Adelante Sevilla, confirmados por dos ediles de IU y una de Podemos, y tras la negativa a apoyarlos de Cs, con quien se pactaron los anteriores, PP y Vox.

"El alcalde de Sevilla va a seguir al frente porque para mi el presupuesto municipal si es importante. Mi responsabilidad es sacar adelante ese presupuesto y pospongo cualquier otra decision hasta ser capaz de sacar adelante el presupuesto municipal. Después de lo escuchado ayer, los sevillanos necesitan que alguien saque esos presupuestos. En el Ayuntamiento de Sevilla hay un alcalde que da la cara y que lo más importante son los presupuestos. Cuando dejemos claros los presupuestos, renunciaré a la Alcaldía y en ese momento sera cuando os comunique cual sera la persona propuesta para asumir ese cargo. No me voy a precipitar ni nadie me va a llevar a dónde tenga que ir", ha asegurado.

"Estamos muy cerca de ese acuerdo, limando los últimos detalles, por lo que en los próximos días, si eso se produce, podremos decir el día exacto de la convocatoria del pleno presupuestario, que será antes que otros años", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en Sevilla.



Asimismo, será entonces, una vez que se haya reunido con su grupo municipal, cuando desvelará el nombre del concejal que propondrá como sustituto al frente de la alcaldía.



Espadas, que no ha querido tampoco confirmar ni desmentir hoy si ocupará un escaño en el Senado en representación de la comunidad autónoma, ha querido dejar claro que la "hoja de ruta" y los "tiempos" los marca él.



"Nunca en mi vida política he actuado ni a impulsos ni marcándome la agenda nadie, los que me conocen lo saben", ha recalcado, a la vez que ha confesado que quiere "marcar diferencias" con el Gobierno andaluz y que los sevillanos vean "rigor" y tengan "certeza" de que su prioridad es aprobar el presupuesto municipal.



"Cuando saque adelante el presupuesto municipal, podré comparecer ante ustedes y decir fecha y hora, decir el destino y cuál va a ser la agenda a la que me voy a dedicar", ha insistido.



Ha recordado que él ya había anunciado su intención de renunciar a la alcaldía para dedicarse a su nueva responsabilidad como secretario general del PSOE andaluz, pero ha reiterado que la prioridad ahora es aprobar el presupuesto municipal: "yo no le voy a decir hoy a los sevillanos que sus presupuestos son una estupidez", ha señalado en referencia a las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en relación con las cuentas andaluzas.