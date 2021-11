La Junta convoca a PSOE y Vox a una nueva reunión para abordar los presupuestos

El consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha anunciado hoy que ha convocado, por escrito, a PSOE y Vox a una nueva reunión para abordar el apoyo a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2022 y de esta forma poder aprobarlos el próximo día 24 de noviembre.



Bravo, que ha participado en el foro de opinión y conocimiento 'Dialogando Huelva', ha precisado que en el escrito emplaza a los representantes de ambas formaciones a que respondan al mismo para cuadrar las agendas, y se produce un día después de que ambas formaciones hayan anunciado que presentarían enmiendas a la totalidad dando por rotas las negociaciones.



El Gobierno andaluz de PP y Cs se quedó ayer sin apoyos para aprobar los presupuestos de 2022 y se ve abocado a la prórroga de los actuales tras la filtración de unas declaraciones de junio del vicepresidente, Juan Marín, en las que se mostró en descuerdo con aprobar las cuentas en año electoral.



Bravo ha indicado que se trata de un presupuesto que "recoge lo que hemos marcado desde un primer momento y lo que también han pedido el resto de formaciones políticas, más sanidad, más educación, más dependencia, más política social, más empleo y eso lo generaremos con la parte más importante del mismo que es Europa, ya que de Fondos Europeos en dicho presupuesto hay 5.899 millones de euros".



La firme voluntad del Gobierno andaluz, ha dicho es "conseguir el apoyo del resto de formaciones políticas, ya sea Vox, PSOE o UP para intentar que lo que es bueno para los andaluces sea una realidad y que el día 24 cuando se produzca la votación de la Enmienda a la totalidad esta no salga adelante y eso quiera decir que los presupuestos sí que están".



Para que este presupuesto "prioritario", "estamos haciendo un enorme esfuerzo de negociación", ha dicho, recordando que se han producido ya "cinco reuniones" a la que espera se sume una última que es la que se ha emplazado a las formaciones ayer mismo y de esta forma "intentar acercar estas posturas".



Ha apuntado que "a día de hoy no tenemos el apoyo de Vox; Unidas Podemos ha dejado claro que no nos va a apoyar y presentará y votará a favor de la enmienda a la totalidad, y el PSOE, al que hemos aceptado la mayoría de las 80 propuestas presentadas que duda si apoyar o no y lo que hace es lanzar ultimátums y anunciar la ruptura de las negociaciones".



"Vamos olvidarnos de los ultimátum, de la discusión política y a centrarnos en el trabajo de tener presupuesto, que hasta el 24 hay oportunidad", ha remarcado Bravo, quien ha pedido que "reine la responsabilidad" para que Andalucía cuente con un presupuesto que es "prioritario para no frenar el dinamismo económico de la comunidad".

