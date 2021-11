Juan Marín: La prórroga presupuestaria no cambia el horizonte electoral

El vicepresidente andaluz y líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha asegurado hoy que la prórroga presupuestaria a la que se ve abocado el gobierno andaluz al quedarse sin apoyos de PSOE y Vox para aprobar las cuentas de 2022 "ya estaba en la hoja de ruta" y, por tanto, "no cambia nada" y se agotará la legislatura.



En declaraciones a la cadena Ser, Marín ha sostenido que pensar que se iban a adelantar elecciones en Andalucía por una filtración de una "conversación privada en julio" en una reunión de su grupo parlamentario, en las que se mostró en descuerdo con aprobar las cuentas de 2022 en año electoral, es "tener una visión muy corta".



Ha afirmado que el gobierno del PP y Ciudadanos está "fuerte y sólido" y no va a adelantar las elecciones por esa filtración, ya que, además, ha argumentado que la prórroga de los presupuestos de 2021 si no se consiguen los apoyos para aprobar los de 2022 estaba en la "hoja de ruta".



En este sentido, ha alegado que el "PSOE no va ratificar unas cuentas del gobierno del PP y Ciudadanos" y con las filtraciones "ha encontrado una excusa más" porque "nunca ha estado en la mesa" de negociación de las cuentas de 2022 sino que "ha estado haciéndose la foto", y a Vox "lo que le "interesa son las elecciones porque tiene prisa para no perder fuelle aquí".



El líder de Ciudadanos se ha ratificado en sus declaraciones porque se produjeron en un contexto en el que era una "irresponsabilidad presentar un presupuesto de recortes sociales", ya que en ese momento desconocían que iban a poder disponer de 5.600 millones de fondos europeos, que el gobierno de la nación comunicó a la Junta en septiembre.



Además, ha argumentado que el presupuesto de la Junta para 2021, de más de 41.000 millones, era "asumible para afrontar el de 2022".

