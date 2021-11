Juan Marín rechaza dimitir y se ratifica en sus opiniones sobre los presupuestos

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha rechazado dimitir tras filtrarse unas declaraciones suyas de junio pasado en las que defendía la prórroga de los presupuestos andaluces y se ha ratificado justificándolas en que el escenario entonces era distinto al de la actualidad.



Marín aseguró en junio en una reunión interna con miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos que al Gobierno andaluz no le conviene aprobar los Presupuestos de 2022, actualmente en fase de tramitación parlamentaria y objeto de negociación entre las fuerzas políticas, que definitivamente ha quedado bloqueada por sus declaraciones.



"¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto?. Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más", asegura en una grabación difundida por la SER.



En declaraciones a Canal Sur TV, el vicepresidente ha explicado este martes que en la reunión objeto de la grabación se plantearon "distintos escenarios" sobre los presupuestos, uno de ellos que Andalucía iba a perder 2.300 millones y que no habría fondos covid (1.900 millones).



"Reitero y repito que con ese escenario era una estupidez y una irresponsabilidad presentar un presupuesto de recorte en sanidad, educación y políticas sociales. También aposté por la prórroga en esas condiciones", ha expuesto.



Según el dirigente de Cs, en septiembre cambia el escenario y la confirmación de que llegan fondos europeos y otros recursos, de ahí que "apoye ahora" la aprobación de las cuentas.



Detallados los dos escenarios, ha cargado contra el PSOE-A, del que dicho que ha utilizado la grabación como "excusa" para abandonar las negociaciones del presupuesto, extremo que no le sorprende porque "avancé que el PSOE no apoyaría las cuentas en un año electoral".



"También que Vox tampoco los apoyaría porque lo que quiere son elecciones anticipadas", ha agregado, al tiempo que ha admitido que entiende que algunos pidan su dimisión, si bien ha acotado: "Si piden mi dimisión es que algo estoy haciendo bien. En lo que están estos dos partidos es en derribar al Gobierno andaluz y para ambos yo estorbo".



El PSOE-A - ha proseguido- intenta acabar con Ciudadanos y con Juan Marin porque "lo hemos quitado" del Gobierno y Vox "sabe que mientras Marin y Cs estén en la Junta no va a gobernar" en Andalucía.



El vicepresidente ha opinado que "no es causalidad" que la grabación se haya filtrado el mismo día que comparecen dos exconsejeros socialistas en la comisión que investiga a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuyos antiguos altos cargos se gastaron el dinero de los parados en "clubes de alterne".



Preguntado por si había hablado con el presidente Juanma Moreno de la filtración, ha respondido que "entiende perfectamente" el contexto y que los escenarios presupuestarios de junio y septiembre son "distintos".



Además ha insistido en la idea de que la grabación es de una conversación privada, supone que "filtrada" por un compañero del grupo parlamentario, por lo que se ha mostrado partidario de analizar la situación para que no vuelva a producirse, ya que se trataba de una reunión de trabajo, ha recalcado.

