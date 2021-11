El PP-A se desliga de la posición de Marín: "Él debe dar las explicaciones"

El PP-A se ha desligado de la postura del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), sobre la conveniencia de la prórroga presupuestaria y ha considerado que se trata de "una opinión personal" y "él debe dar las explicaciones oportunas", ya que esta formación asegura que sigue apostando por la negociación.



El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, se ha expresado así en rueda de prensa al ser preguntado por las palabras de Marín, quien aseguró el pasado mes de julio en una reunión con su grupo parlamentario que "como Gobierno no nos interesa aprobar los presupuestos de 2022 en año electoral, es estúpido", según una grabación de la que ha informado este martes la Ser.



"Lo que hay son unas opiniones a título personal, quien debe opinar es quien las dice", ha dicho el dirigente del PP-A sobre las palabras del líder del partido socio de gobierno.



Ha garantizado que el PP sí ha trabajado y sigue trabajando para que haya un presupuesto para el próximo año, por lo que mantienen "la mano tendida hasta el último momento".



Martín ha opinado que habría que preguntarse por "la casualidad" de que la filtración se publique "el mismo día en el que el PSOE anuncia una enmienda a la totalidad", por lo que "más bien parece que haya quien está intentando utilizarla para salvaguardar las espaldas a (Juan) Espadas", líder del PSOE-A.



Al ser preguntado sobre si Marín debería dimitir, ha reiterado que se trata de una declaración personal y él debe explicarla y ha indicado que no le consta que el vicepresidente haya trasladado esa misma opinión al Gobierno bipartito.



"Desde el PP estamos convencidos de que es posible y necesario un presupuesto", ha insistido Martín, quien cree que no deben "distraerse" con nada, "ni con filtraciones en días especialmente interesantes para algunos partidos ni nada parecido".



Ha agregado que "quien tiene que explicar cosas es el PSOE, que hablaba de un acuerdo y ahora presenta una enmienda a la totalidad".

