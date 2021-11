Advierten de la "gran ilegalidad" en el eje eléctrico de Andalucía oriental

La plataforma contra la construcción de la línea 400 KV Caparacena-Baza-Ribina, considerada eje eléctrico de la zona oriental de Andalucía, ha denunciado la "gran ilegalidad" de este proyecto y ha advertido de que carece de estudio de impacto ambiental y podría poner en peligro el Geoparque de Granada.



Este pronunciamiento se produce después de que el director general de Industria de la Junta, Manuel Larrasa, asegurara en un acto de la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (Asian) que, sin este eje de transporte eléctrico, las provincias de Granada y Almería "se morirían".



En declaraciones a EFE, la plataforma contra esa "autopista energética", integrada junto a otras 183 asociaciones en la Alianza Energía y Territorio, ha indicado que ni los representantes públicos ni las empresas pueden "seguir ocultando" por más tiempo lo que consideran una "gran ilegalidad".



"Como hemos alegado desde el principio, la línea 400 carece de estudio de impacto ambiental, lo que implica la nulidad radical y total del proyecto", ha indicado este colectivo, que cree que la Junta de Andalucía "empieza a mostrar" el grave problema que tiene sobre la mesa dado que el proyecto no cuenta con los estudios ambientales legales.



En este sentido, ha recordado que fue la propia Consejería la que sancionó a Red Eléctrica de España con una multa de 240.000 euros.



Los distintas plataformas constituidas en contra de la línea 400 insisten en que no está proyectada para el AVE, sino que está pensada como transporte eléctrico entre Marruecos y Francia para evacuar renovables.



Asimismo han advertido de que el turismo del Geoparque de Granada, reconocido por la Unesco, podría desaparecer por la incompatibilidad de ambas actividades.



"Mientras la Junta y las empresas eléctricas están permitiendo desde hace mucho tiempo los cortes, falta de suministro, son los responsables del precio de la luz, sin buscar alternativas posibles, ahora quieren hacernos creer que su preocupación es en beneficio del bien común y el futuro social", ha señalado la plataforma.



Asimismo, ha criticado el "triunfalismo" mostrado respecto al proyecto por el actual delegado del Gobierno en Andalucía y exalcalde de Baza, Pedro Fernández.



"No es admisible ni serio que un delegado del Gobierno de España se empeñe a la bravas en mantener la construcción de una línea ilegal", ha continuado este colectivo, que cree que "lo recomendado, lo aconsejable y lo que dictan las leyes" es que se iniciara un nuevo procedimiento de estudio de impacto ambiental.

TE RECOMENDAMOS