Juanma Moreno prepara un "impulso" de la actividad del partido tras el congreso

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, pretende dar "un impulso" y reforzar la actividad del partido tras el congreso regional del próximo fin de semana, incrementando la actividad del trabajo orgánico y con los militantes.



Moreno no prevé designar en el congreso a un vicepresidente de la formación, aunque ese cargo aparezca reflejado en el organigrama de la ejecutiva, han informado a EFE fuentes de la dirección regional.



La nueva ejecutiva que salga del cónclave de los populares buscará dar más empuje al partido y al trabajo con los afiliados, retomando estas labores "con intensidad" tras el fin de las restricciones por la pandemia de la covid-19, según las fuentes.



El congreso, el tercero en el que saldrá elegido Moreno como presidente de los populares andaluces y el primero al que acude como presidente de la Junta, se celebrará el 19, 20 y 21 de noviembre en Granada bajo el lema "Andalucía, el cambio funciona".



Se espera que la actual secretaria general, Loles López, continúe en el cargo. Del cónclave popular no saldrá un vicepresidente del PP-A, ya que Moreno no designará de momento a nadie para ese puesto, que en el organigrama sería el número tres.



Más allá de la situación de esos puestos de salida, se esperan modificaciones en los escalones inferiores.



Este congreso servirá de impulso para el año electoral que se avecina, ya que las elecciones están marcadas para final del 2022, pero, si como parece, este mes no salen adelante los presupuestos, aumentarán los rumores de un posible adelanto a primavera.



Moreno estará arropado en el congreso de su reelección como líder del PP andaluz por el presidente de los populares, Pablo Casado, y por los barones autonómicos, además de otros líderes nacionales, regionales y provinciales.



Habrá una mesa de presidentes autonómicos en la que se espera que estén la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Murcia, Fernando López Miras; y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas.



Los populares pretenden subrayar su trabajo al frente del Gobierno andaluz por primera vez en la historia (en coalición con Cs) en una etapa en la que la gestión institucional ha eclipsado las labores orgánicas.

