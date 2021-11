“La firma del cierre de Airbus Puerto Real es una traición a los trabajadores”

Siguen llegando muestras de rechazo al preacuerdo de convenio suscrito por CCOO y UGT durante la jornada de ayer. El inminente cierre de la planta de Airbus en Puerto Real se recoge en este documento, rechazado por los demás sindicatos componentes del Comité Interempresas (CI). La portavoz de Adelante Andalucia, Teresa Rodríguez, y Juan Antonio Guerrero, secretario general de CGT en esta planta califican de “insulto” este convenio que garantizaría los empleos hasta finales de 2023.

Los empleados no descartan organizar un calendario de movilizaciones para evitar un cierre que parece ser definitivo. Eso sí, en una nota del presidente del comité de trabajadores de Airbus Puerto Real, Juan Manuel Trujillo, se comunica que este preacuerdo tendrá que aprobarse en un pleno de afiliados en los diferentes centros de Airbus.

Las reacciones a esta noticia no tardaron en llegar. Por parte de CGT, miembro del Comité Interempresas, consideran que tanto UGT como CCOO han “traicionado” a los trabajadores. “Esto supone una traición. No conozco ningún convenio que reflejara que una parte de la plantilla tuviera una cláusula de garantía del empleo… Eso nos da a entender que vamos a desaparecer o que no tenemos cabida en la provincia de Cádiz”, apunta Juan Antonio Guerrero.

Desde CGT avanzan que tienen previsto organizar junto a la plantilla varias movilizaciones. Además, ha avanzado los trabajadores de Airbus en la Bahía tendrán cobertura para ir a la huelga junto al sector del metal el próximo 16 de noviembre.

“Este acuerdo nos parece peor que la mierda de propuesta que Industria ofreció al comienzo de las negociaciones”, destaca Teresa Rodríguez que ha mostrado su apoyo a los empleados.

Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía considera que Cádiz y la comunidad autónoma son “el eslabón más débil de la cadena” para el Gobierno de España.

“Mientras Andalucía siga siendo el patio de recreo del turismo para Madrid, seguiremos viviendo cementerios industriales como el esta planta”, denuncia Rodriguez acusando al centralismo del cierre de este centro en Puerto Real.

Todo queda a la espera de conocer si los sindicatos que no apoyan este preacuerdo y la plantilla de trabajadores organizan nuevas movilizaciones en la bahía. Y es que el miedo entre los empleados afectados por su futuro se percibía durante esta jornada tras conocer la noticia en el día de ayer.