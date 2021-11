La Junta retomará la negociación del presupuesto con el PSOE y confía en la abstención

El Gobierno andaluz se reunirá el próximo lunes con el PSOE para seguir negociando los presupuestos para 2022, una quinta reunión de la que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, espera obtener al menos el compromiso de la abstención.



A preguntas de los periodistas antes de comparecer en la comisión parlamentaria para abordar los presupuestos, Bravo ha apuntado que el Ejecutivo de PP y Cs se reunirá con el PSOE este lunes a las doce, el quinto encuentro para alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos del próximo año.



Esta cita se ha cerrado después de que la Junta convocara a todos los grupos para avanzar en las negociaciones de las cuentas andaluzas.



El consejero de Hacienda ha apuntado que el lunes también se reunirá con Vox, que Adelante Andalucía ha reiterado que mantendrá su enmienda a la totalidad, y que los encuentros con PP y Cs serán más sencillos.



Bravo ha recordado que en encuentros anteriores, el PSOE primero no pidió nada y luego presentó un documento con 67 puntos de los que 45 están reflejados en el proyecto de presupuestos de la Junta.



"Tenemos que intentar que ellos entiendan que es lo mejor para los andaluces, que esto no es un presupuesto de medallas, es un presupuesto de consenso", ha resumido Bravo, que ha adelantado que el Gobierno andaluz agotará el plazo hasta el día 24 para alcanzar un acuerdo que impida prorrogar las cuentas.



"Si los tumban los tendremos que replantear, pero sin duda son los mejores que se pueden hacer, son unos presupuestos que recogen las voluntades de todos los partidos políticos", ha añadido el consejero de Hacienda.



Bravo ha recalcado que el PSOE tendrá difícil explicar su oposición a unos presupuestos "que son buenos" y que serán los socialistas quienes necesitan un plan "b" para defender su no a unas cuentas que priorizan la educación, la sanidad y los asuntos sociales.



Ha interpretado además que un presupuesto que recoge 45 de las 67 peticiones de los socialistas da "para una abstención".

