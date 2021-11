Espadas niega estar tutelado por Ferraz: "No he venido aquí para actuar como sucursal"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha negado este jueves estar tutelado por la dirección federal del PSOE y ha asegurado que él no se ha puesto al frente del partido en Andalucía para "actuar como sucursal de nada ni de nadie", sino que tiene "criterio propio" y su objetivo es hacer "lo mejor para los andaluces".

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Juan Espadas

ha querido dejar claro que el PSOE-A "tiene autonomía y capacidad de decisión propia". "El PSOE de Andalucía es mucho PSOE y yo no he venido aquí para actuar como sucursal de nada ni de nadie", según ha indicado Juan Espadas, que ha apuntado que a lo largo de los años al frente de la Alcaldía de Sevilla ha demostrado que tiene "criterio propio".

Ha insistido en que él se ha puesto al frente del PSOE-A para hacer lo mejor para los andaluces y ha considerado que cuando el PP-A lo acusa de ser una "sucursal" de Pedro Sánchez, se debe a que probablemente el que recibe "instrucciones" de Génova diariamente es el PP de Andalucía.

Espadas ha indicado además que el presidente del Gobierno le está pidiendo un acuerdo al líder del PP, Pablo Casado, sobre los PGE de 2022, de manera que sería "incoherente pensar" que Pedro Sánchez le dijera a él que no vote los presupuestos del Gobierno andaluz del PP.

Ha manifestado que los Presupuestos de la comunidad de 2022 son muy importantes y cuentan con "más recursos que nunca", pero el PSOE-A no puede "entregar un cheque en blanco" al Gobierno "sin más", sino que tienen que ser atendidas propuestas que ha puesto sobre la mesa. "La sorpresa es que ha pasado más de un mes y medio y no hemos visto ningún movimiento en las dos o tres cuestiones básicas que estamos planteando", según ha apuntado Espadas, para quien no debería ser "tan difícil".

Se ha referido, entre esas cuestiones, a la necesidad de que haya más contratos de sanitarios, en lugar de despidos, y que se mejoren sus condiciones retributivas para que no se marchen fuera de la comunidad.

Se ha mostrado convencido de que por parte del Gobierno andaluz no ha habido nunca una "intención de negociar" con el PSOE-A, sino de llegar a un acuerdo con Vox, formación que al final se "ha plantado porque lo que quiere es hacer caja e ir a unas elecciones a contar votos".

Sobre la nueva reunión a la que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha convocado con los grupos, ha confiado en que a ver si es posible que el Gobierno deje la "opacidad" y sea transparente, porque al PSOE-A le gustaría explicar claramente a los andaluces por qué el "Grupo Parlamentario Socialista, en estos momentos, no está en disposición de apoyar los Presupuestos".

"Yo aspiro a generar confianza en los andaluces. Yo he llegado el último a esta carrera y, por tanto, me irá bien si consigo que los andaluces me entiendan, confíen en mí y vean que mis decisiones no son partidarias", según ha expresado el dirigente socialista, quien ha querido dejar claro que, ante el debate de los Presupuestos andaluces, "no hay vetos ni decisiones ni mandatos" ni de "Madrid ni de Sevilla ni de nadie", sino que "lo mejor para Andalucía" es lo que a él le moverá para decidir el voto antes las cuentas del próximo año.

Ha manifestado además que él no cree en una oposición "destructiva que bloquee al Parlamento o al Gobierno que tiene que gobernar".