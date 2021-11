Los sindicatos no aprecian causas económicas que justifiquen ERE de Unicaja Banco

Los sindicatos de Unicaja Banco no aprecian causas económicas que justifiquen el ERE que quiere impulsar la dirección, a pesar de que la entidad les ha detallado en una nueva reunión las causas de estas medidas con una documentación que ronda las mil páginas, según CCOO.



Esta negociación se lleva a cabo tras la fusión de Unicaja Banco y Liberbank, que supuso la creación del quinto banco del país, con un volumen de activos cercanos a los 113.000 millones, más de 4,5 millones de clientes y unas 1.400 oficinas.



Unicaja propuso 1.513 salidas -1.005 en la red de oficinas y 508 en servicios centrales- bajo el criterio preferente de voluntariedad, uno que no se aplicaría a los trabajadores de entre 50 y 56 años, y mostró su intención de ampliar el radio de movilidad geográfica a 90 kilómetros.



La entidad pretende dar baja a casi 2.700 empleados dado que a los 1.513 despidos se suman unas 1.200 prejubilaciones, 730 que estaban en excedencia en Liberbank y 437 de la antigua Unicaja Banco con los que se ha alcanzado un acuerdo.



Fuentes de CCOO insisten en que Unicaja “no acredita fehacientemente” las causas para justificar estos procedimientos y consideran que las medidas de carácter organizativo derivadas de la fusión son “claramente desproporcionadas” tanto en el número de oficinas a cerrar como en el número de despidos.



Han exigido garantizar la cobertura de los excedentes “exclusivamente” mediante salidas voluntarias y, para ello, instan a Unicaja a mejorar su oferta de extinciones, ampliar los plazos de aplicación del ERE, reducir el número de excedentes teóricos, evitar los traslados y renunciar a la movilidad forzosa, entre otros.



Esta misma organización sindical ha explicado que la entidad ha presentado una propuesta de homologación laboral rechazada por los sindicatos ya que “no se trata de coste 0 sino de claro ahorro de costes” y ha expresado su enfado porque, “a estas alturas” del periodo de consultas, aún no tienen una propuesta global formal.



La UGT, CIC y CSIF han presentado de manera conjunta una batería de peticiones de aclaraciones y nueva información necesaria, imprescindible para poder analizar con realismo el informe aportado por la empresa y reiteran que su “total discrepancia” a las causas alegadas por la empresa para llevar a cabo estos procedimientos.



Uno de éstos, CIC, ha asegurado que la empresa que representa a la entidad ha recriminado que se haya filtrado el informe técnico, y considera injusto que se culpe a los sindicatos como responsables ya que, según CIC, puede haberse hecho también por la empresa “buscando una excusa para entorpecer la negociación y entregar sólo la documentación que les interesa”.



El sindicato Cesica ha denunciado que la documentación técnica recibida de la entidad es “poco clarificadora” a la hora de justificar la reducción de plantilla propuesta y no se demuestran las causas económicas esgrimidas por el banco “tras haber declarado un beneficio neto de 1.395 millones de euros” en la presentación de los resultados publicados hace una semana.



Han destacado además que las medidas de movilidad están sujetas “a la arbitrariedad más absoluta” y han calificado de “inaceptable” la propuesta de homologación de condiciones laborales que propone Unicaja, rechazada por todos los sindicatos.

