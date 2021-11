Vox avisa a Moreno: "Antes de febrero todavía está noviembre y diciembre"

Vox ha dejado en el aire su apoyo a las iniciativas que el Gobierno andaluz de PP y Cs quiere sacar adelante en lo que queda de año y ha advertido al presidente, Juanma Moreno, de que antes de esperar a febrero para ver si se puede agotar la legislatura "todavía está noviembre y diciembre".



"Cuando el presidente dice que ya veremos en febrero... todavía está noviembre y diciembre y hay iniciativas que nos quieren plantear y que ya veremos si cuentan con nuestro apoyo o no", ha dicho este miércoles en rueda de prensa el portavoz de este grupo, Manuel Gavira.



El diputado ha respondido a Moreno, quien en una entrevista dijo que a partir de febrero se constatará si debe adelantar las elecciones en la comunidad, para lo que tendrá en cuenta "si hay una descarada planificación por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al Gobierno".



Ha recordado que con un presupuesto prorrogado el Gobierno podría agotar la legislatura, algo que es "mero sentido común", pero ha advertido de que "otra cosa es que las iniciativas cuenten con el apoyo o no de los grupos" en el Parlamento andaluz.



Además, ha asegurado que acudirá "por responsabilidad" a las reuniones que ha convocado el Gobierno andaluz con todos los grupos para seguir negociando los presupuestos de 2022, pero irá "con la lista de incumplimientos" y reivindicando "lo que prometieron y no cumplieron".



Gavira ha explicado que "no tiene nada que ver" el apoyo a la Ley del Suelo con los presupuestos, en cuya negociación seguirán demandando al Ejecutivo autonómico "el cumplimiento íntegro de lo acordado" en pactos anteriores.



Respecto a unas hipotéticas elecciones, ha indicado que se van a "deja la piel" para que los votantes del PP entiendan "que han sido traicionados y engañados por las promesas en la campaña de 2018".



Respecto a la participación de Moreno en la cumbre del clima de Glasgow, ha lamentado que esté "abducido por estas agendas globalistas" y ha opinado que es "difícilmente compatible" con una defensa de la agricultura y de la ganadería, ya que esas políticas van a suponer "su aniquilamiento" en la comunidad.



Ha denunciado también que se "ampara" al comisionado del cambio climático de la Junta cuando dice que hay que reducir el consumo de carne, algo que "ataca a uno de los sectores más importantes de la economía en Andalucía".

