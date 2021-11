La comisión de la Faffe cita por tercera vez a Susana Díaz para comparecer

La comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha citado por tercera vez a la expresidenta de la Junta Susana Díaz para que comparezca en este órgano, en esta ocasión el próximo viernes 3 de diciembre.

Así lo ha avanzado este miércoles el diario 'ABC' y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, quienes han agregado además que la actual senadora socialista por designación autonómica ha recogido la citación en el Parlamento este pasado martes, por lo que está formalmente notificada.

La noticia de esta nueva citación de Susana Díaz se conoce apenas una semana después de que se supiera que la expresidenta de la Junta y ex secretaria general del PSOE-A había comunicado que no iba a comparecer en esta comisión el pasado 5 de noviembre, cuando había sido citada para ello.

En esa ocasión, Susana Díaz trasladó a la comisión que no acudiría a la cita del pasado viernes por no haber recibido la notificación formal, aunque expresó su voluntad de comparecer cuando sea notificada formalmente, según informaron las mismas fuentes parlamentarias, que defendieron que la notificación se le había enviado con la antelación debida --ya que tiene que ser notificada al menos 15 días antes de la cita en la comisión--, tanto a su domicilio como al Senado.

Tras la comunicación que trasladó Susana Díaz, la comisión decidió remitirle una nueva notificación para citarla en otra fecha, que será el próximo 3 de diciembre.

La cita del pasado 5 de noviembre coincidía con la víspera de la inauguración formal del XIV Congreso Regional del PSOE-A, que se desarrolló el pasado fin de semana en Torremolinos (Málaga) y que culminó el proceso de relevo abierto en la dirección de la federación andaluza socialista, con la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Regional diseñada por Juan Espadas, que el pasado mes de julio sustituyó a Susana Díaz al frente de la Secretaría General del partido.

Asimismo, cabe recordar que Susana Díaz ya fue citada el 7 de noviembre de 2019 --tres días antes de las elecciones generales que se celebraron el día 10 de ese mes-- para comparecer en la misma comisión de investigación, pero finalmente no acudió y registró un escrito en la Cámara con sus argumentos para no acudir a la cita. Desde el PSOE-A se mantuvo que Díaz no había sido notificada fehacientemente.