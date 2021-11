Piquetes en el segundo día de paros en el metal de Cádiz con mayor control policial

La segunda jornada consecutiva de paros en el sector del metal de la provincia de Cádiz se está desarrollando, según los sindicatos, con un alto nivel de participación, con la presencia de piquetes en los principales polígonos industriales.



No obstante, este miércoles, al contrario que ayer, no ha habido ni barricadas ardiendo ni cortes de tráfico, por la presencia de agentes de la Policía Nacional que lo han impedido.



"Se está desarrollando todo con normalidad, no hay ningún tipo de incidencia en los centros donde hay trabajo, y, al igual que ayer, el seguimiento está siendo del cien por cien", ha explicado a EFE el secretario general de FICA-UGT, Antonio Montoro.



Las protestas, que tratan de presionar a la patronal para volver a negociar mejoras en el convenio colectivo, cuya renovación está bloqueada, continuarán esta mañana con la convocatoria de una manifestación que partió a las diez de la mañana desde el astillero de Cádiz hasta la sede de la patronal Femca, en el barrio de Loreto.



La primera jornada de paros de ayer provocó un comunicado de denuncia de Navantia, puesto que la presencia de piquetes impidió que los trabajadores de platilla, a los que no afecta directamente este conflicto puesto que tienen convenio propio, pudieran entrar en la factoría.



Los sindicatos con representación en Airbus han explicado que esta mañana sí han podido entrar a las factorías de Puerto Real y El Puerto los trabajadores de la plantilla, pero no han ido a trabajar los empleados de la industria auxiliar, con lo que la actividad en estas factorías se está resintiendo.



La patronal asegura que son los sindicatos los que se niegan a negociar el convenio puesto que no han cedido en la condición puesta por los empresarios de sentarse a dialogar si se desconvoca la huelga indefinida prevista a partir del 16 de noviembre.

