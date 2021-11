Los críticos de Cs "Renovadores" disputarán a Marín el liderazgo en Andalucía

La corriente crítica de Cs denominada "Renovadores" ha elegido a Carmen Almagro como futura candidata a disputarle al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, el liderazgo de la formación en Andalucía cuando se convoquen unas primarias.



Almagro, afiliada a Cs desde 2015, ha sido vocal en la junta municipal del Distrito Sur de Sevilla y colaboró entre 2015 y 2019 con el anterior grupo municipal de la formación naranja.



Ha ganado un proceso de primarias internas en este grupo al matemático y profesor de Sanlúcar de Barrameda José María Uche, con el que pretende contar, según ha dicho en rueda de prensa.



Almagro ha apostado por "un nuevo liderazgo" que esté "al servicio del afiliado", con mayor transparencia, democracia interna y participación, algo que consideran que ahora falta.



Esta corriente, con más de mil adheridos en España (entre militantes, exmilitantes y simpatizantes) se posiciona así para optar a liderar la formación en Andalucía a pesar de que Juan Marín no ha convocado un proceso de primarias en el partido, ya que las elecciones autonómicas están fijadas a final de 2022.



Almagro ha considerado que la labor de Cs en el Gobierno andaluz es "más que positiva" porque ha dado "estabilidad" pero ha lamentado que Marín no haya sabido comunicarlo adecuadamente ni "trasladar credibilidad", por lo que el cambio de liderazgo que quieren persigue "una mejor comunicación, fomentando la participación".



Ha defendido que "es bueno acabar la legislatura" y ha explicado que han celebrado este proceso ahora porque tienen su calendario propio, para estar preparados cuando se convoquen las primarias.



La futura candidata, que ha mantenido que Renovadores no es una corriente crítica sino un grupo de afiliados y simpatizantes, ha dicho que no tienen constancia de otra posible candidatura alternativa a Marín en la que participen la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, o el diputado andaluz Fran Carrillo.



Al ser preguntado sobre una posible unión en caso de que así fuera, ha respondido que ahora no están "en esa línea" porque ellos ya están organizados y saben a dónde van y cómo quieren hacerlo.



Ha lanzado un mensaje a la dirección andaluza para decirles que quieren hacer las cosas "mejor" y contribuir a crecer, a volver "a la senda de éxito electoral y del éxito interior" y ha afirmado que están "para ayudar, jamás para destruir".



Por su parte, Antonio Espinosa, exdiputado en el Parlamento de Cataluña y cabeza visible de esta plataforma, ha explicado que se trata de elegir entre "una situación de desánimo y otra de esperanza", también a nivel de la dirección nacional.



Ha considerado que la dirección de Arrimadas se ha mostrado "conservadora, con falta de reflejos" para tomar "las decisiones oportunas en materia de organización, personas y liderazgos".



Ha apostado por que la dirección de Madrid "salga de su torre de marfil" y conozcan "la situación real del partido".

