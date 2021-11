Espadas: Moreno no tendrá que adelantar comicios por el bloqueo del PSOE

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha garantizado hoy al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que si decide adelantar las elecciones no tendrá que hacerlo por la acción de bloqueo político de su partido, porque "ese comportamiento no se va a dar".



En un acto informativo en Huelva, Espadas ha dejado claro que la posición del PSOE "no va a ser de bloqueo. Moreno no debe temer que vayamos a bloquear la acción de Gobierno", algo que, como ha recordado, "sí que hizo el PP ente el 94 y el 96, con la pinza que supuso el mayor bloqueo a la acción política de un Gobierno hasta el punto de tener que convocar elecciones".



"Ese comportamiento no lo va tener en el PSOE-A. No va a tener que adelantar elecciones, si lo decide, por una acción de bloqueo político del PSOE-A", ha incidido.



Espadas ha indicado que "estamos siendo absolutamente leales y constructivos, y estamos sabiendo entender que hay decretos que el Gobierno lleva al Parlamento y que deben salir adelante", pero "lo que no nos puede pedir es que nos abstengamos en los presupuestos para que sigan adelante sin sentarse ni siquiera, sin despeinarse, ni hacer el más mínimos gesto de negociación sobre los mismos".



En relación con este asunto, ha señalado que es consciente de que "si el Gobierno andaluz no mueve una coma de los presupuestos que ha presentado al Parlamento no puede haber negociación".



Considera que el PP no puede pretender "sentarse y convencerte de que las únicas propuestas válidas son las suyas y que o lo apoyas o eres muy malo".



Ha recordado que, finalmente, el proyecto y propuesta final le corresponde al Gobierno andaluz, pero "está en minoría y es débil y debe de elegir con quien quiere sacar adelante los presupuestos" y "con qué apoyo".



"Lo dijimos claro en septiembre, aquí está la primera fuerza en el Parlamento para plantear un presupuesto que, no siendo el nuestro, ataque prioridades que los andaluces esperan. Hemos introducido algunas cuestiones en materia de sanidad, empleo, juventud... pero no se han movido ni un ápice", ha apuntado Espadas.



El líder socialista ha advertido que "si eso sigue así al final, y en función de lo que diga Vox, habrá una devolución presupuestaria, lo que situaría a la comunidad ante un escenario de prórroga presupuestaria a partir del 1 de enero que fragiliza la acción del Gobierno porque no hay inversiones nuevas".

