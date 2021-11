El congreso de la “unidad” para volver a San Telmo

El PSOE de Andalucía visibiliza en su Congreso Regional una imagen de “unidad” con un liderazgo de Juan Espadas avalado por Pedro Sánchez. “Tú en San Telmo y yo en Moncloa gobernaremos Andalucía y España juntos”, dijo el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Para ello, Espadas ha recalcado que cuenta con un “partido muy vivo” y que se encuentra en un “proceso de escucha activa para volver a sintonizar con la confianza de los andaluces”.

Tú en San Telmo y yo en Moncloa gobernando Andalucía y España juntos

El 14 Congreso Regional celebrado este fin de semana refuerza la figura de Espadas después de años de gestión de Susana Díaz, presente el domingo y a quien se le agradeció el “trabajo” hecho. Según han confirmado fuentes socialistas, Espadas anunciará esta semana cuándo dejará la Alcaldía de Sevilla para centrarse exclusivamente en sus labores al frente del PSOE de Andalucía.

El objetivo ahora del PSOE pasa por recuperar los 400.000 votos que perdió en 2018 y volver a gobernar la Junta de Andalucía. “Presentamos un proyecto sólido”, ha indicado Espadas, quien ha hablado de “orgullo y esperanza” de un partido que “merece un respeto” por su gestión durante 37 años en Andalucía.

Actualmente, Espadas, como líder de la oposición, tendió puentes con el PP para negociar los Presupuestos de Andalucía para 2022. El 1 de octubre presentó a Juanma Moreno un paquete de medidas que acabaron convirtiéndose en propuestas de resolución en el Debate sobre el estado de la Comunidad. PSOE y PP acercaron posturas al apoyar ambos gran parte de las iniciativas. Sin embargo, desde entonces no ha habido comunicación entre ambos partidos. Espadas ha lanzado un mensaje a Moreno y le ha advertido que “no habrá presupuestos hasta que no revierta el despido de 8.000 profesionales de refuerzo por la Covid-19”.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha augurado durante su intervención este domingo en Torremolinos (Málaga) que Espadas “va a ser un gran presidente de la Junta” y que contará con todo su apoyo. “Seré uno más que apoye a la federación más importante del PSOE”, ha indicado.

Sánchez no se dirigió en ningún momento al Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. Defendió su gestión al frente del Gobierno de España y se congratuló del papel de España en la Unión Europea.

El 84% de la militancia socialista respalda la Ejecutiva de Espadas

Desde aquel 13 de junio en el que la militancia socialista decidiera un cambio al frente del liderazgo regional, Juan Espadas ha ensanchado su espacio. El 84% de los socialistas andaluces han respaldado la nueva Ejecutiva de Espadas, casi 30 puntos más que el 55% de los apoyos conseguidos hace ya casi cinco meses.

Eso sí, el porcentaje de apoyo alcanzado por la Ejecutiva de Espadas es inferior al 91% que alcanzó la última diseñada por Susana Díaz en el XIII Congreso del PSOE-A, celebrado en 2017 en Sevilla.

La nueva Ejecutiva de Espadas cuenta con 60 miembros entre los que destacan Ángeles Férriz como vicesecretaria general, Manuel Pezzi como presidente y Noel López como secretario de Organización.

Además, la nueva Comisión Ejecutiva Regional integra a los secretarios provinciales salientes del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo; Córdoba, Antonio Ruiz; Sevilla, Verónica Pérez, y Cádiz, Irene García.

Entre las caras nuevas de la Ejecutiva se encuentran la exconsejera Lina Gálvez; el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; y la exalcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio.

También figuran en la nueva dirección el exconsejero de la Junta con Susana Díaz Antonio Ramírez de Arellano y el exalcalde de Jun (Granada) José Antonio Salas.

Susana Díaz: “Entregué un PSOE en buen estado de forma”

“Entregué un PSOE en buen estado de forma y ahora vengo a ayudar para volver a gobernar”. La exlíder de los socialistas andaluces Susana Díaz ha asistido este domingo al Congreso Regional celebrado en Torremolinos y ha defendido su gestión: “Entregamos un partido que ha ganado las elecciones pero que no hemos podido gobernar por la alianza del PP y Cs con la extrema derecha, que es el mayoritario en el Parlamento con 33 diputados, y además con seis diputaciones y la mayoría de ayuntamientos en Andalucía”.

Díaz no ha presentado un informe de gestión en el Congreso, algo habitual en el PSOE cuando hay cambios en las direcciones. “A mi eso me da igual, para mi de verdad eso no tiene ninguna importancia”,ha dicho.

La exsecretaria general ahora es senadora y está lejos de las responsabilidades orgánicas. Aún así, ha insistido en que”lo que se me pida ahí estaré y siempre colaboraré con humildad, pero sobre todo con el socialismo que llevo dentro y que me corre por las venas”.

Sobre Juan Espadas, ha dicho que “está segura” de que “pondrá todo el corazón socialista y todo el talento” para volver a gobernar Andalucía.

Visible paz interna de cara a los congresos provinciales

Una vez celebrado el 14 Congreso Regional, el PSOE de Andalucía encara la recta final de sus cónclaves orgánicos con la celebración de los congresos provinciales, que se desarrollarán a lo largo del mes de diciembre.

Los días 11 y 12 del próximo mes se celebran los cónclaves de Almería, Granada, Jaén y Málaga. Los días 18 y 19, los de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Todos ellos con una aparente paz orgánica.

Todas las provincias midieron su peso orgánico en Torremolinos durante todo el fin de semana, con la presencia de cientos de militantes llegados de toda Andalucía. El caso más llamativo fue Cádiz, con un acuerdo para una lista de integración. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix será el secretario general del PSOE de Cádiz y contará con dos vicesecretarios: Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota y candidato al liderazgo del partido, e Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique.

En Córdoba será la diputada Rafi Crespín la secretaria general. En Sevilla todo apunta a que el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, será el líder del partido, acompañado por la coordinadora de la plataforma Hacer+PSOE, Carmen Tovar.

En Málaga coge fuerza el nombre de Dani Pérez, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. En Granada y Jaén seguirán José Entrena y Francisco Reyes, respectivamente. Almería y Huelva son las provincias que están más abiertas, sin un liderazgo ya decidido.