Bruselas y Londres retomarán la negociación sobre Gibraltar la próxima semana

La segunda ronda de las negociaciones entre la Comisión Europea y el Reino Unido sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit se celebrará en Londres entre el miércoles y el viernes de la semana que viene, dijeron a EFE fuentes comunitarias.



Tendrá lugar justo un mes después de la primera, que mantuvieron en Bruselas, en la que ambas partes presentaron sus posiciones sobre cómo deberán ser las relaciones con el Peñón tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



El futuro de esa relación no se incluyó en el acuerdo comercial que la Comisión y el Gobierno británico cerraron en la Nochebuena de 2020, porque durante las negociaciones del Brexit se decidió que se regiría por un convenio separado, que debe contar con el visto bueno de España.



Madrid y Londres alcanzaron un principio de acuerdo el 31 de diciembre del año pasado, pero el tratado definitivo lo negocian ahora el Ejecutivo comunitario y el británico.



En el marco de esas negociaciones, Bruselas presentó el pasado mes de julio a los países europeos su propuesta inicial, que no gustó a Gibraltar porque dejaba el control de sus fronteras en el puerto y el aeropuerto en manos de España y no en el de los agentes europeos de Frontex, como se determinó en el principio de acuerdo alcanzado con Madrid.



El documento sí especificaba, no obstante, que en aquellas circunstancias en las que sea necesario un mayor apoyo técnico y operativo, cualquier Estado miembro, incluido España, podrá solicitar la asistencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.



La versión definitiva de la propuesta, que los Veintisiete aprobaron en octubre, antes de la primera ronda negociadora, mantiene que el control de las fronteras corresponde a España, aunque aclara que Madrid "ha expresado su intención de solicitar la asistencia de Frontex" durante los primeros cuatro años en los que se aplique el pacto.



Al término del primer encuentro entre Bruselas y Londres, el Gobierno británico calificó las discusiones de "constructivas" y aseguró que el Reino Unido "se mantiene firme en su apoyo a Gibraltar y no comprometerá la soberanía".



Tal y como ocurrió durante las negociaciones del Brexit, las reuniones sobre la relación con Gibraltar se irán alternando entre Bruselas y Londres, por lo que la tercera ronda, prevista también en noviembre, se celebrará en la capital comunitaria.



Por ahora, las conversaciones está programadas hasta diciembre, si bien fuentes comunitarias prevén que las negociaciones continúen en 2022.

