Vox tacha de tomadura de pelo que la Junta hable de transformación andaluza

El secretario general del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Francisco Ocaña, ha considerado una tomadura de pelo que la Junta hable de transformación andaluza y ha recordado que el incumplimiento de los acuerdos impedirá a su formación apoyar los presupuestos, que miran más al PSOE.



En una rueda de prensa en Granada, el diputado de Vox ha lamentado que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, hable de una transformación de Andalucía que a su juicio no se ha materializado por una falta de voluntad política que ha impedido al gobierno andaluz apoyar las propuestas de Vox.



Ocaña ha recordado al presidente andaluz, Juanma Moreno, que su formación lleva tres años apoyando las cuentas de la Junta y le ha reprochado que PP y Cs no estén cumpliendo lo pactado.



"Se encuentran más cómodos abrazando las mismas políticas que el PSOE", ha añadido Ocaña, que ha recordado que Vox adquirió un compromiso con sus votantes al que no van a renunciar.



En esta línea, el diputado de Vox ha interpretado que Moreno cierra la puerta a Vox al no querer cumplir con los acuerdos anteriores.



"Moreno debe elegir si quiere pactar con el PSOE o si quiere que el cambio se produzca en Andalucía, un cambio que solo puede venir de la mano de Vox", ha aseverado Ocaña.



Ya en clave provincial, el parlamentario ha defendido a los regantes de la Costa, que siguen sin recibir ayuda de la Junta para combatir los problemas vinculados a la escasez de agua y la falta de canalizaciones para aprovechar la de la Presa de Rules.



"Entendemos que la consejera de Agricultura definitivamente ha abandonado a estos regantes de la Costa", ha subrayado Ocaña, que ha anunciado que Vox llevará al Parlamento una iniciativa que fuerce al Gobierno andaluz a atender a los regantes.

