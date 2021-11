El Sindicato Médico critica la inversión sanitaria y pide un pacto político

El Sindicato Médico Andaluz ha pedido a los grupos políticos un pacto “indemorable” por la sanidad pública, y ha recordado que Andalucía es una de las comunidades con menos inversión sanitaria tras avisar que "con la actual estrategia del Gobierno andaluz no se puede mejorar más el rendimiento".



"Es absolutamente vital que seamos conscientes de la necesidad de reformular nuestra sanidad y proponer un modelo adecuado para los próximos años”, ha enfatizado el sindicato en una nota de prensa.



Según los datos del Ministerio de Sanidad citados por el sindicato, Andalucía es una de las comunidades que menos fondos destina a sanidad, con 1.165 euros por habitante, y las previsiones para el 2021 apuntan que “seguiremos estando entre las cuatro comunidades que menos invierten en salud por habitante, aunque aún no hay datos oficiales, ni siquiera del 2020”.



En cuanto al número de quirófanos por cada 100.000 habitantes, lamentan que Andalucía cuenta con 8,57 mientras la media de España está en 9,79; en Atención Primaria hay dos médicos menos que la media española y 36 médicos menos por 100.000 habitantes que Castilla y León, que ha "lanzado una oferta mejor que la andaluza para captar médicos”.



Respecto al número de especialistas hospitalarios, critican que hay "50 médicos menos por cada 100.000 habitantes que el resto del país” y el número de camas por 1.000 habitantes es de 2,19 mientras que la media española está en 2,95, y de ellas, en Andalucía solo el 77 % son de la sanidad pública frente al 88,8 % de España.



Con estos datos, el sindicato explica que "en los últimos años las listas de espera no dejan de crecer, convirtiéndose en un grave problema estructural", con las urgencias "siempre masificadas”.



Entre las medidas que propone, el sindicato insta a llegar a una inversión en salud de al menos los 1.600 euros por habitante, aumentar la inversión en I+D+I con grupos mixtos de expertos en macrodatos y salud pública que partiendo del análisis de situación puedan anticipar las conductas evolutivas de los agentes externos y gestionar la demanda.



En cuanto a la gestión sanitaria, los facultativos ven como imprescindible su despolitización y pasar a un modelo de gestión profesional tanto de los gestores como de los cargos directivos.

TE RECOMENDAMOS