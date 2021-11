Juan Espadas descarta el acuerdo: Al PSOE no le vale presupuesto que le sirva a Vox

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha admitido este viernes que las perspectivas de llegar a un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre los presupuestos para el 2022 "no son buenas", y ha apostillado: "Al PSOE no le vale un presupuesto que le sirva a Vox".



Espadas ha respondido de esta forma, en un entrevista en TVE, a la oferta de diálogo que volvió a lanzarle ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien durante un acto organizado por el diario ABC, al que también asistió el alcalde de Sevilla, aseguró -dirigiéndose a él- que "hay espacio para el acuerdo".



El dirigente socialista ha señalado que "más allá de la 'pose' o las buenas palabras, la realidad es que el gobierno andaluz ha aprobado un presupuesto que quiere que le sirva a Vox y le permita también llegar a un acuerdo con el PSOE y así es muy difícil".



Ha recordado que fue él quien el pasado septiembre le dirigió una carta apostando por el diálogo en un momento "trascendental" para salir de la crisis social y económica, y le propuso una serie de "cuestiones prioritarias" para el acuerdo, pero no ha "tenido la suerte de convencerle".



Tras subrayar que el proyecto aprobado por el gobierno no resuelve los problemas de la sanidad, entre otros, ha señalado que hacían falta "gestos claros" y, si había "voluntad" de llegar a un acuerdo, se debería haber "concretado".



"De entrada, las perspectivas no son buenas; no me vale el presupuesto del PP con Vox", ha recalcado, a la vez que ha considerado que el presidente de la Junta tiene "buenas formas", pero "el fondo sigue siendo el mismo presupuesto, tiene más que de mentira que de verdad".



Preguntado si la presentación de una enmienda a la totalidad está "más cerca", ha admitido que sí porque el gobierno "nos ha dicho que no a una serie de propuestas y no podemos dialogar dos si el otro no te escucha".



"No se han movido ni un ápice, quieren que apoyemos el presupuesto que le gusta a Vox", ha insistido antes de subrayar que para demostrar que quiere un acuerdo, el gobierno tiene que "mover ciertas partidas" y, si no es así, el PSOE presentará la enmienda a la totalidad porque no va a ser "cómplice" de unas cuentas "claramente infladas" con la inclusión de fondos no ejecutados este año.



Sobre la posibilidad de un adelanto electoral si finalmente no hay un acuerdo de los presupuestos, ha dicho que son "decisiones diferentes", pero si el presidente considera que "no es capaz de completar la legislatura" será "su decisión".



"Andalucía no necesita unas elecciones anticipadas y él lo sabe", ha remachado.



Ha reprochado además a Moreno que todavía no haya respondido al Gobierno de España sobre los proyectos estratégicos de los fondos de recuperación y le ha afeado que esté "más entretenido en las encuestas y en deshojar la margarita de si convoca o no elecciones".

