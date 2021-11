Bendodo pide al PSOE andaluz que sea "autónomo" por encima de las "presiones"

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha pedido este jueves al socialismo andaluz que sea "autónomo y firme", y que piense en la comunidad "por encima de las presiones" que puedan venir del propio partido en la región, así como del Gobierno central.



"Un liderazgo no se construye si te tiemblan las piernas", ha manifestado Bendodo al hilo de la negociación sobre las cuentas, durante una rueda de prensa en la que ha informado sobre el proyecto de ley de presupuestos para el 2022 en la provincia junto a los consejeros de Empleo, Rocío Blanco, y de Educación, Javier Imbroda.



Los liderazgos, ha subrayado, "se construyen en base a la firmeza, la confianza en uno mismo y la apuesta por el territorio y los intereses de los ciudadanos en general por encima de los intereses del partido".



Ha advertido de que "si te tiemblan las piernas, estás perdido porque das un mensaje de inseguridad brutal a la sociedad y a los tuyos", y ha emplazado a los socialistas a que sean autónomos y piensen en Andalucía.



Asimismo, ha mostrado su "sorpresa" por las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que avisó ayer de que el proyecto de presupuestos de la Junta "infla las previsiones de ingresos" con unos 1.000 millones de euros derivados de un "supuesto fondo covid que no existe" en el proyecto de presupuestos del Estado del próximo año.



"Nos causó sorpresa que surgiera un tercer portavoz del PSOE" para hablar de los presupuestos en Andalucía, "no bastaba" con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sino que "tuvo que salir" el secretario de Política Municipal del partido, Alfonso Gómez de Celis y "ahora también la ministra Montero", ha referido.



Tras sugerir que "alguien debería poner orden" en el "guirigay" que existe, Bendodo ha sostenido que "soplar y sorber al mismo tiempo es imposible" y eso es "lo que está intentando hacer" la ministra Montero.



En este sentido, ha opinado que Montero "no puede criticar a Andalucía por incluir un fondo covid en las cuentas de 2022 y aceptar que lo hagan otras comunidades", o "aplaudir incluso" que otras regiones tengan desde hace años una partida por infrafinanciación por valor de 1.300 millones de euros.



Andalucía ha incluido una partida de 942 millones de euros para hacer frente a los gastos covid de 2002 porque "el covid no ha terminado" y por tanto, "hay que seguir haciendo inversión y gasto", en personal de refuerzo, hospitales o colegios, ha señalado.



Asimismo, ha argumentado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que alrededor de un 40 por ciento del gasto extraordinario en servicios públicos causado por el covid se va a convertir en estructural.



Ha recordado que el fondo trasferido por el Estado en el 2021 fue de 2.357 millones de euros, y se ha preguntado "qué pasará si el Ministerio de Hacienda se niega a dotar un nuevo fondo covid" o en su defecto, de un mecanismo transitorio de compensación.



En ese caso, "desde Andalucía tendríamos que cubrir esos 942 millones de euros con déficit", ha recalcado Bendodo, quien ha apostillado: "ella sabe bien de esto".



Bendodo, que ha lamentado que Montero hable de la inclusión de partidas de dudosa viabilidad en sus ingresos, ha cuestionado "¿cuántos años estuvo metiendo el socialismo a razón de 120 millones de euros cada año en el presupuesto la deuda histórica que tenía el Gobierno central con Andalucía?".



Una vez que el proyecto de presupuestos se ha aprobado en el Consejo de gobierno, "la negociación continúa" y hay "margen para trabajar" hasta el 24 y 25 de noviembre, cuando está previsto el debate de las enmiendas a la totalidad si las hubiera, ha explicado.

TE RECOMENDAMOS