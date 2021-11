El PSOE sigue "esperando" a que la Junta diga si acepta o no sus propuestas

El PSOE-A ha asegurado este jueves que sigue "esperando" a que el Gobierno andaluz diga si acepta o no sus propuestas sobre el proyecto de presupuestos para el 2022, y ha subrayado que "la pelota sigue estando en el tejado de la Junta".



"Somos un partido de gobierno y dialogante, y seguimos esperando al Gobierno porque es nuestra responsabilidad con los andaluces", ha asegurado en una conferencia de prensa en Sevilla el portavoz socialista en la Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, José Hidalgo.



El dirigente socialista ha lamentado que el Gobierno andaluz, hasta el momento, no se haya "sentado a dialogar de forma seria" y que "ni haya respondido a nuestras propuestas".



"Son ellos los que tienen que dar respuesta y decir si las aceptan o no las aceptan", ha apostillado.



Sobre el proyecto de presupuestos remitido ayer al Parlamento tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, ha dicho que son unas cuentas "irreales" elaboradas para "confrontar" con el Ejecutivo de la nación: "Estos no son unos presupuestos buenos para los andaluces, son unos presupuestos para confrontar con el Gobierno de España y obtener réditos políticos", ha remachado.



Así, ha explicado que las previsiones económicas en las que se basan "no se corresponden con la situación real de Andalucía" y, al respecto, ha incidido en la situación del mercado laboral, con dos meses consecutivos de subida del paro mientras en España baja, o la situación industrial, por debajo del 10 por ciento del PIB.



"Se han ido a la mayor estimando un crecimiento de un 7 por ciento, porcentaje que no coincide por ejemplo con las previsiones del Banco de España o BBVA", ha recalcado.



Ha indicado además que la mayor parte de los ingresos de fondos europeos proceden de "inejecuciones de años anteriores".



Ha cuestionado también que sea un "presupuesto de recuperación", pues reducen la partida de fomento empresarial un 8 % por ciento y los incentivos para pequeñas y medianas empresas se recortan en más de 100 millones de euros.



Asimismo, ha acusado al Gobierno andaluz de faltar a la verdad en el capítulo de ingresos, ya que "reconoce la caída del IVA para el año próximo, pero prevé crecer al 7 por ciento", y ha dicho que "rompe" el principio de lealtad institucional al incluir una partida de ingresos "fantasma" de 943 millones de euros, tal y como denunció ayer la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.



El dirigente socialista ha resaltado que, por todas estas cuestiones, "se explica entre otras cosas por qué no han querido sentarse con el PSOE a negociar" y ha sentenciado que lo que se está buscando es la confrontación con el Gobierno de España.

