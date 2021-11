BrainsPro, la propuesta que hace fácil la enseñanza online

Silvia Montoya es la CEO o directora ejecutiva de BrainsPro, una empresa emergente Malagueña que ha irrumpido en el sector de la enseñanza online o e-learning para facilitar a cualquier persona o empresa la implantación y administración de su propia academia en internet. Montoya lidera en BrainsPro un equipo multidisciplinar con experincia tanto en la formación como en las tecnologías y al que, como a ella, le mueve la pasión. Está convecida de que La educación y la tecnología son la base del cambio hacia sociedades más justas y prósperas, por lo que su gran motivación es contribuir a que el conocimiento se transmita de manera eficiente. BrainsPro en su todavía corta trayectoria ya ha conseguido importantes reconocimientos como el premio al mejor proyecto de 2020 de la pretigiosa plataforma Minerva.

¿Qué es BrainsPro?

–BrainsPro, enseña online S.L. es una empresa edTech con sede en Málaga creadora del SaaS (Software como servicio) con el mismo nombre. Brainspro permite a profesionales y empresas poner en marcha su propia academia online 100% operativa en 24 horas de la manera más fácil, flexible y escalable, reduciendo en más de un 80% el gasto en servicio técnico, servidores y licencias.

Actualmente contamos con más de 100 suscriptores activos de toda España, aunque nuestra vocación es internacional con la ambición de ganar cuota de mercado a nivel internacional a partir del próximo año 2022.

¿Qué reto os planteasteis y qué logros y reconocimientos habeis conseguido?

–El reto que nos planteamos fue crear la mejor solución para que cualquier persona, desde un emprendedor hasta una gran empresa, pueda construir y administrar su propia academia online de cursos a la venta de manera profesional, optimizando los recursos y liberándoles de complicaciones técnicas. En BrainsPro creemos que la educación y la tecnología son la base del cambio hacia sociedades más justas y prósperas, contribuir a que el conocimiento se transmita de manera eficiente es nuestra gran motivación.

Para ello ofrecemos una solución sencilla y práctica, que optimiza los procesos de creación de contenidos, gestión de usuarios y venta de cursos online.

Fruto del trabajo durante los primeros meses de comercialización, BrainsPro obtiene el premio a la mejor startup en 2020 por el Programa Minerva, una de las mejores aceleradoras de España, promovida por Vodafone y la Junta de Andalucía. Este año hemos sido seleccionados como una de las 27 startups finalistas del evento Alhambra Venture 2021. Pero sin duda, el mayor logro de BrainsPro hasta la fecha ha sido validar su modelo de negocio y cohesionar su equipo multidisciplinar senior con más de 15 años de experiencia en docencia, negocio y desarrollo de producto.

¿Cómo surgió la idea?

–BrainsPro se lanza en un momento en que el mercado del e-learning (educación por internet) se consolida como uno de los motores de la economía mundial camino de alcanzar los 350.000 millones de dólares de facturación global para 2025.

El sector está experimentando un fuerte y rápido crecimiento potenciado en el último año por la crisis del COVID19, lo que obliga a la transformación digital acelerada de todos los sectores, y muy especialmente el formativo.

Esta situación ha impulsado la creación de un nuevo tipo de negocio digital al alcance de cualquier persona basado en la venta de cursos y clases online de manera profesionalizada que puede llevarse a cabo desde casa o desde cualquier parte del mundo y que genera nuevos ingresos de manera recurrente.

Todo ello, junto con el boom actual de los llamados creadores de contenidos online y el fenómeno Edutubers que buscan monetizar sus conocimientos de manera óptima, sin gastos extras de comisiones ni subcontrataciones, hace que BrainsPro tenga la ambición de convertirse en un estándar del mercado a la hora de crear y comercializar uno mismo los cursos.

¿Qué importancia le dais a la innovación?

–Toda. BrainsPro es en esencia un proyecto innovador porque nace con una clara vocación de adaptación al cambio orientada a aprovechar las nuevas oportunidades que aparecen con la evolución del mercado e-learning o educación online con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente en el uso de nuestro producto y servicios.

Nuestra propuesta innovadora es democratizar la creación y venta de cursos online y permitir que cualquiera pueda ofrecer un curso sobre cualquier tema a cualquier persona en cualquier formato de manera profesional con una sola herramienta escalable muy fácil de integrar, sin comisiones adicionales y que reduzca costes, optimice los procesos y facilite la captación de estudiantes.

¿Qué otras ventajas habeis introducido?

–La filosofía de nuestra solución es su puesta en marcha en un día y con pocos clics, sin conocimientos técnicos y sin necesidad de programar.

Accesible como aplicación web y como aplicación móvil para iOS y Android, BrainsPro integra todas las herramientas que, tanto un emprendedor como una gran empresa, pueden necesitar para montar y escalar su propia academia online: tienda online completa, creador de cursos, videohosting, generación de informes y gestión de matrículas; y todo ello en un entorno totalmente personalizable que se adapta al look&feel de cada cliente.

¿Cómo le ha afectado la crisis a su empresa?

–2020 y la pandemia han puesto de manifiesto que el e-learning y la formación online son más que una tendencia siendo ya el ámbito de la educación más innovador y con más flexibilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías.

El edutaitment, que no es ni más ni menos que entretenimiento educativo, irrumpe en nuestras vidas como una forma de dar respuesta a la necesidad de aprendizaje instantáneo accesible, responsive, y omnicanal.

El apoyo de BrainsPro a las empresas y profesionales se ha hecho evidente durante la pandemia, permitiendo que muchos negocios puedan continuar con una actividad económica online que les reporta ingresos. En este sentido, la pandemia ha acelerado nuestro desarrollo demostrando que la distancia a la hora de satisfacer la demanda de formaciones de calidad ya no es un problema.

¿Cómo valora el papel de la administración pública?

–EEl papel de la administración pública es promover la labor empresarial porque genera empleo y riqueza al territorio a través de una buena gestión de los recursos y una fluida colaboración con el sector privado y académico. Un buen ejemplo desde nuestro punto de vista, en Andalucía, es el programa Minerva, una de las mejores aceleradoras de startups, respaldada por la Junta de Andalucía y Vodafone, así como la iniciativa público-privada Alhambra Ventures que facilita la comunicación de las empresas con el ecosistema inversor.

Silvia Montoya. CEO y fundadora de Brainspro

Silvia Montoya, ES la CEO y fundadora de BrainsPro, enseña online S.L. Además es cofundadora de Ecoemprende, consultoría de proyectos de emprendimiento ambiental, diseño y producción de eventos para el impulso de la sostenibilidad ambiental, la innovación social y las nuevas economías.

Durante más de 13 años ha sido directora de comunicación en empresas de diferentes ámbitos. También cuenta con una amplia experiencia como asesora independiente de diversos proyectos especialmente en el tercer sector, startups e iniciativas de emprendimiento social, donde aporta su visión estratégica y experiencia en modelos de crecimiento. Silvia Montoya es emprendedora y comunicadora por vocación, espeleóloga, MBA por la Escuela de Organización Industrial y licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga con postgrado en nuevas tecnologías por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha vivido, trabajado y estudiado en España, Inglaterra y Alemania.

Ficha de la empresa

nombre BrainsPro, enseña online S.L

año de fundación 2021

sede Málaga

empleados 8

estado de desarrollo Startup en fase de expansión: 4 socios trabajadores, 3 personas empleadas

sector productivo Software para negocios e-learning

web https://www.brainspro.com

redes sociales @brainspro (LinkedIn, Twitter)

@brainsprocom (Instagram, Facebook)

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjcdOnSdgIwvZYb6cEPKrfg

La educación online fácil y para todos

La educación y formación de las personas no puede permancer al margen de la revolución tecnológica. El cambio acelerado que estamos viviendo de las sociedades, la globalización y la necesidad de adaptación a este entorno cambiante de las empresas y negocios hacen de la educación y formación una necesidad permanente. El esquerma tradicional de que una persona primero estudia y se forma en una disciplina y después trabaja toda una vida con esos conocimientos y habilidades adquiridos en la juventud ya no sirve. Como ha señalado H. Gerjuoy los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. En este contexto el aprendizaje por internet o e-learning constituye una herramienta imprescindible para los negocios y para las personas.

Al mismo tiempo, permite de manera mucho más rápida y eficiente que la docencia ya no sea una exclusiva de las instituciones tradicionales y que cualquier persona que tenga algo que pueda enseñar lo pueda ofrecer. Esta visión es la que ha impulsado a Silvia Montoya, una emprendedora apasionada del aprendizaje y la tecnología, a montar BrainsPro una empresa malagueña emergente que ofrece la posibilidad a todos de montar su propia academia con su oferta de cursos y, lo que es más importante, poder monetizar esa enseñanza. Es un servicio integral que comprende tanto la construcción del sitio web como la administración. Da igual cual sea la materia del contenido; aprender un idioma manejar una herramienta informática, cultivar un huerto ecológico o dar clases de música. Como el modelo de negocio elegido es por suscripción resulta muy asequible para particulares y empresas pequeñas.

A veces, como en este caso, la innovación viene dada por la adaptación al cambio social y tecnológico que estamos viviendo y que tiene mucho que ofrecer a las personas que quieren expandir sus conocimientos y mejorar sus capacidades. Vemos también como gracias a la tecnología y a la idea de que está ahí para ayudar a las personas se puede crear una empresa y al mismo tiempo hacer una interesante labor social facilitando a miles tanto la enseñanza como el aprendizaje, probablemente dos de las cosas más gratificantes que se pueden hacer en la vida.