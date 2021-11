El Gobierno aborda con Andalucía las ayudas de la PAC "sin exclusiones"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con la consejera del ramo de Andalucía, Carmen Crespo, para abordar el futuro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) "sin exclusiones".



Ambos responsables han analizado este miércoles el estado de elaboración del plan estratégico nacional de la PAC, que España deberá presentar a la Comisión Europea antes de 2022.



Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el ministro ha trasladado sus propuestas con un enfoque "integrador", de manera que sea posible "reflejar todas las realidades de la agricultura española sin exclusiones".



Algunos de los aspectos actualmente en negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas están relacionados con la definición de agricultor activo, la ayuda básica a la renta y las regiones de pago, el pago redistributivo, los ecoesquemas, y las ayudas asociadas y sectoriales.



Planas ha trasladado a la consejera que los ecoesquemas, el principal asunto abordado durante el encuentro, deben destinarse a medidas que tengan "una clara finalidad ambiental" y que su importe debe calcularse de acuerdo con el procedimiento establecido.



A su juicio, no cabe la posibilidad de vincular dichos importes a regiones que no respondan a una finalidad claramente ambiental.



Para el ministro, la nueva PAC supone una "oportunidad para Andalucía" y su aprovechamiento dependerá de "cómo sean capaces de adaptase al nuevo escenario la agricultura y la ganadería andaluzas, y de cómo contribuya a este cambio la propia Junta de Andalucía".



Por su parte, la consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha pedido al Gobierno que aumente de ocho a doce el número de ecoesquemas propuestos con el fin de atender la "diversidad agrosistémica del territorio nacional y andaluz".



En su opinión, una cifra inferior se traduciría en una "tasa plana encubierta que conllevaría trasvase de fondos entre productores y una reducción de la competitividad del sector que más empleo genera en Andalucía".



Según las estimaciones que maneja, Andalucía sería la única comunidad que perdería fondos con la próxima PAC.



"Continuaremos negociando la mejor PAC posible para nuestros agricultores y ganaderos para el periodo 2023-27, porque no merecen ninguna penalización", ha asegurado Crespo en una nota.



"Nuestros agricultores y ganaderos necesitan verse reflejados en esos ecoesquemas porque, si no, puede convertirse en un coste de producción adicional", ha afirmado la consejera, que ha propuesto ampliarlos en regadío y en secano.



Además, ha puesto de relieve la "firme unión" que existe entre el Gobierno regional y las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias en defensa de los intereses de sus productores.

