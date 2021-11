Los andalucistas enfilan al PSOE con la suma de Más País

La recién constituida plataforma por Andalucía Por Sí (AxSí), Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz en torno a “un andalucismo transversal, democrático, inclusivo y federalista” no ha sido improvisada. Los máximos representantes de las formaciones no tienen prisa alguna: sellaron a finales de agosto el manifiesto que ha servido de germen, no celebraron hasta hace dos semanas su puesta de largo en un desayuno informativo en Sevilla, y no tendrán imagen corporativa, nombre y dirección ejecutiva al menos hasta diciembre.

Lo que sí tienen meridianamente claro es que quieren ocupar el espacio de centro izquierda que tradicionalmente ha ocupado el PSOE pero que, actualmente, está vacío en Andalucía, según Esperanza Gómez, líder de Más País en la comunidad. El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, remarca, “es una copia de Juanma Moreno”. “No hay alternativa al PP” en la izquierda, lamenta, lo que, hasta ahora, deja libre el camino a los populares para consolidarse como opción de Gobierno.

Modesto González, alcalde de Coria y coordinador nacional de AxSí, tampoco duda sobre la dificultad de confluir con los anticapitalistas de Teresa Rodríguez. “Tienen un problema con el mensaje”, explica. “Su discurso es el de la discordia”. La plataforma plantea una política “más amable y cercana”, frente a “la radicalidad” de Adelante Andalucía.

No obstante, los integrantes de la futura coalición electoral mantienen contactos con una quincena de agrupaciones de electores en la región, según José Antonio Jiménez, portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz, para sumar nuevos apoyos. Igualmente, han establecido ya contacto con Equo, formación que tiene un acuerdo a nivel nacional con Más País y que, dado que comparten del mismo modos los objetivos de justicia social y sitúan la transición ecológica como eje principal del corpus programático, es considerado un compañero de viaje natural.

El destino final son las elecciones autonómicas, aunque también piensan ya en las elecciones municipales. Más País Andalucía aporta para esta aventura el tirón de la marca. “Las elecciones autonómicas de Madrid fueron un punto de inflexión”, admite Esperanza Gómez. El sorpasso al PSOE el pasado 4 de mayo disparó las adhesiones.

La estructura territorial de AxSí, por su parte, sirve para vertebrar y muscular la plataforma. La formación que comanda Modesto González cuenta con un diputado provincial, ocho alcaldes (Barbate, Setenil, Villamartín y Paterna, en Cádiz; Coria Del Río y Santiponce, en Sevilla; e Higuera de Calatrava y Torreblascopedro, en Jaén), 26 grupos municipales y 104 concejales. Asimismo, AxSí forma parte de la Alianza Libre Europea desde 2021, a la que pertenecen Bloque Nacionalista Galego (BNG), Compromís o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Los militantes de AxSí se muestran entusiasmados, según Modesto González. El optimismo también es compartido por Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz. “El camino está siendo fácil”, se felicitan.