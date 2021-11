Ciudadanos: "Se acabaron los teatros, ahora toca decir sí o no" a los presupuestos

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Teresa Pardo, se ha congratulado este miércoles de la aprobación del proyecto de presupuestos de 2022 por el Consejo de Gobierno, y ha apostillado: "Se acabaron los teatros, ahora toca decir sí o no".



Pardo ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que el proyecto de Presupuestos de Andalucía haya sido entregado a la presidenta de la Cámara andaluza, Marta Bosquet, y ha subrayado que estas cuentas son "absolutamente esenciales" para la recuperación de Andalucía tras la pandemia.



"Se acabaron los teatros, las caretas y las poses, ahora toca decir sí o no", ha insistido tras resaltar el aumento en más de 1.100 millones de las partidas destinadas a la sanidad, de 700 millones en las de Educación y de casi 500 millones en el caso de las políticas sociales.



"Ahora toca a los partidos políticos demostrar si están con los intereses de los andaluces o si están sometidos a las directrices tanto del señor (Santiago) Abascal como del señor (Pedro) Sánchez", ha agregado en referencia a Vox y el PSOE.



Según Pardo, su partido, Ciudadanos, es el "garante del diálogo" y ha estado "luchando" para que estos presupuestos recojan también las iniciativas de la oposición, como "de hecho se ha hecho con las del PSOE".



Por ello, ha insistido en que la oposición "ya no tiene excusas" y ha advertido de que si no apoya los presupuestos "tendrán que ser ellos los que expliquen a los andaluces por qué votan en contra de los presupuestos más sociales de la historia".

