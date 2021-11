Ingrid y Greta García Johnsson presentarán la Gala Inaugural del Festival de Sevilla

La 18 edición del Festival de Sevilla se prepara para convertir, durante nueve días, a la capital hispalense en el centro neurálgico del cine europeo. Entre el 5 y el 13 de noviembre, el certamen ofrecerá más de 230 películas para todo tipo de públicos y recibirá a decenas de cineastas que marcan la dirección más arriesgada, innovadora y valiente para el cine europeo.

Un Festival que arrancará, oficialmente, con la gala de inauguración, que se celebrará en el Teatro Lope de Vega el próximo viernes 5 de noviembre y que tendrán como presentadoras a las hermanas Ingrid y Greta García-Johnson y con la actuación de Julián Villagrán y su proyecto musical Asunción. En este caso, los tres intérpretes sevillanos han sido público asiduo del festival desde jóvenes y ahora son ya artistas consolidados.

Con la elección de este trío de intérpretes para protagonizar la gala inaugural, el Festival de Sevilla busca simbolizar una generación que ha crecido con el festival dentro y fuera de las salas y que ahora está alcanzando su madurez. Del mismo modo, el SEFF, que cumple su mayoría de edad en esta edición, consolida su espacio como referente del mejor cine europeo. De este modo, la inauguración apuesta por la celebración y ese espíritu inquieto del SEFF que se aprecia en un público joven que abarrota las salas.

Así lo ha explicado José Luis Cienfuegos, director del Festival de Sevilla, en un acto celebrado en los cines mk2 Cinesur Nervión Plaza, una de las sedes oficiales del certamen, que ha contado con la participación de Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, y María del Mar Sánchez Estrella, secretaria general de Innovación Cultural y Museos. Asimismo, este acto ha contado con la presencia de una nutrida representación de distintos colaboradores e instituciones que con su continuado apoyo y respaldo han contribuido a hacer fuerte y grande el Festival.

Premio Honorífico a Ildikó Enyedi

Durante la gala inaugural, la cineasta húngara Ildikó Enyedi recibirá el Premio Honorífico del Festival de Sevilla, nueva distinción con la que el certamen quiere reconocer a cineastas con una obra distintiva y personal, que constituyen la historia viva del cine europeo de la que se podrá ver el día 6 también en el Teatro Lope de Vega su nueva película, La historia de mi mujer, un drama romántico que protagonizan LéaSeydoux, GijsNaber y Louis Garrel. El film adapta la novela homónima que Milán Füst publicó en 1942, relato del romance entre un capitán de barco y una misteriosa mujer. Enyedi ya fue objeto de una retrospectiva en Sevilla 2018, en la que se proyectaron todas sus películas, como My 20th Century (1989), Cámara de Oro en Cannes, o En cuerpo y alma (2017), Oso de Oro en Berlín.

El cine español se traslada a Sevilla

El cine español más vivo y combativo estará representado en el Festival de Sevilla por directores y directoras que son algunas de las voces más inquietas de nuestra cinematografía. Entre las visitas al certamen destacan las del sevillano Santi Amodeo, que con Las Gentiles vuelve al espíritu independiente de sus primeros trabajos, como Cabeza de perro (2006), Astronautas (2003) o su debut, El factor Pilgrim (2000), que codirigió con Alberto Rodríguez.

Otro de los platos fuertes de esta edición del certamen es Espíritu sagrado, rotundo salto al largo del ilicitano Chema García Ibarra, que acudirá a Sevilla con el aval de una Mención Especial en el último Festival de Locarno, tras cortometrajes como El ataque de los robots de Nebulosa-5, Protopartículaso Misterio, premiados en certámenes como Berlín o Sundance. También debuta en el largo la granadina Violeta Salama, que acompañará la proyección de su luminosa Alegría.

Otras dos voces renovadoras de nuestro cine son la de Liliana Torres y Miguel Ángel Blanca. Ella presentará ¿Qué hicimos mal?, su tercera película tras Family Tour (2013) y el documental Hayati(2018). Y él, autor de filmes como Quiero lo eterno o Després de la generaciófeliç, hará lo propio con MagalufGhost Town, que llegará a Sevilla con el premio a Mejor Película Internacional en el Festival de Thessaloniki.

Y un veterano de mirada nada convencional es el andaluz Gonzalo García-Pelayo, que estrenará en Sevilla mundialmente sus dos últimos trabajos, Ainury Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo, dos películas que forman parte del ambicioso proyecto de rodar siete films en un año. Otros dos veteranos que estarán en la capital hispalense con sus nuevas películas son Benito Zambrano (ganador de tres premios Goya por Solas e Intemperie), que estrenará Pan de limón con semillas de amapola, o Manuel Martín Cuenca (El autor, Caníbal), que acudirá con La hija.

Vetusta Morla, en la presentación de ‘La hija’

Una de las sorpresas que se ha desvelado a lo largo del acto que se ha celebrado hoy es que el grupo Vetusta Morla, una de las formaciones musicales más relevantes de la escena indie nacional y autores de la banda sonora de La hija, participarán el próximo día 10 en la presentación de la película interpretando La reina de las trincheras, el tema principal de la última película que firma Manuel Martín Cuenca.

Los autores del mejor cine europeo en Sevilla

Entre los directores europeos que pisarán Sevilla brillan nombres como el de Jacques Audiard, encargado de inaugurar el festival con su última película, París, distrito 13 y director de títulos tan relevantes como De latir mi corazón se ha parado (Giraldillo de Oro en Sevilla 2005), Un profeta (Gran Premio del Jurado en Cannes 2009), Dheepan(Palma de Oro en Cannes 2015) o Los hermanos Sisters (León de Plata a la dirección en Venecia 2018).

Tres veces ganadora del Premio Especial del Jurado en Cannes, con Red Road (2006), FishTank (2009) y American Honey (2015), la británica Andrea Arnold presentará su último largometraje, Vaca. El alemán Olivier Hirschbiegel, director de El hundimiento, acompañará el estreno de su último experimento, ThePainter. Y con su reciente Abrázame fuerte, hará lo propio el francés MathieuAmalric, tan conocido como actor como prestigioso tras la cámara, gracias a films como Tournée (2010) o Barbara (2018), ambas premiadas en Cannes.

Por Sevilla también pasará Rodrigo Cortés, con su nuevo largometraje El amor en su lugar, con el que el director de Concursante (2007), Buried(2010) o Luces rojas (2012) propone un insólito acercamiento al Holocausto nazi que es, también, un canto de amor al teatro y que toma por momentos aspecto de musical. Y el cineasta portugués Miguel Gomes (galardonado en Sevilla con su trilogía Las mil y una noches, y autor de Aquele Querido Mês de Agosto o Tabú) presentará junto a MaureenFazendeiro la última película de ambos, Diario de Otsoga. Y no menos reconocido es el inglés Mark Cousins, maestro del ensayo cinematográfico, que vuelve a Sevilla para presentar sus dos últimas obras: TheStory of Film: a New Generation, que actualiza su TheStory of Film incorporando el cine de la última década, y TheStory of Looking, adaptación de su propio libro homónimo sobre cómo observamos el mundo que nos rodea.

Trayectorias reconocidas

Dos nombres propios viajarán a Sevilla para presentar película pero, también, para recoger premio. Por un lado, el hispano-alemán Daniel Brühl alzará el Premio Ciudad de Sevilla que reconoce una larga trayectoria como actor, que incluye títulos tan reconocidos como GoodBye, Lenin!(2003), Salvador Puig Antich (2006), Malditos bastardos (2009) o Capitán América: Civil War (2016). Y que acaba de debutar como director con La puerta de al lado, que Brühl verá proyectada en el festival.

Cineastas premiados

Asimismo, la 18ª edición del Festival de Sevilla recibirá también a cineastas que llegan con premios en el bolsillo logrados en los certámenes europeos más importantes. Como el reputado director israelí NadavLapid, que ganó el Premio del Jurado en el último Cannes conAhed’sKnee, y que previamente había logrado reconocimientos como el Oso de Oro en Berlín con Sinónimos (2019) o el Giraldillo de Plata en Sevilla con La profesora de parvulario (2015). O como el alemán SebastianMeise, que presentará Great Freedom, ganadora, entre otros, del Premio del Jurado de la sección Un CertainRegard en el último Festival de Cannes y galardonada en Sarajevo y Atenas. O el georgiano AleksandreKoberidze, que viajará con su segundo largometraje, ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, premio FIPRESCI en la última Berlinale.

El nuevo cine griego estará representado en Sevilla con dos embajadoras de excepción, ambas protagonistas de sonados debuts: Araceli Lemos traerá a la capital andaluza su primer largometraje, HolyEmy, premio a la mejor ópera prima en Locarno 2021. Y la ateniense Jacqueline Lentzouhará lo propio con Moon,66 Questions, estrenada en la Berlinale y premio Cineuropa en Sarajevo.

También pisarán la ciudad el italiano MichelangeloFrammartino, que presentará Il Buco, Premio Especial del Jurado en el último Festival de Venecia. O el serbio Stefan Arsenijevic, ganador del Cristal de Oro en el último Festival de Karlovy Vary con Tan lejos como pueda caminar, y cuya carrera se lanzó con el Oso de Oro en Berlín y la nominación al Oscar por su cortometraje (A)Torzija(2003).

Y Sevilla recibirá también a un viejo conocido y visitante habitual del certamen, el ucraniano Sergei Loznitsa, que ya se llevó el Giraldillo de Oro en 2018 con Donbass, el mismo año que presentó otras dos películas, Victory Day y The Trial, algo probablemente único en la historia de un certamen de cine. Este año participará en Nuevas Olas no ficción (sección que ya ganó en Sevilla 2015 con TheEvent) con su último trabajo, Babi Yar.Context, que presentó en Cannes, donde se llevó una Mención Especial del premio Golden Eye.

Un jurado internacional para la Sección Oficial más ambiciosa

Por último, el acto celebrado hoy ha servido para anunciar la nómina de figuras relevantes de las distintas cinematografías europeas que integran el Jurado de la Sección Oficial. Estará compuesto por el director alemán Christian Petzold(Oso de Oro en Berlín por Bárbara, y premio al Mejor Director en Sevilla el pasado año con Ondina), el cineasta griego ChristosNikou(ganador de la sección Nuevas Olas del Festival de Sevilla el pasado año con Apples), la productora Cristina Hergueta (con películas presentadas en certámenes como el Festival de San Sebastián, el Festival de Sevilla, el Festival de Transilvania o Visions du Réel), la productora María del Puy Alvarado (nominada al Óscar en Madre, y El Agente Topo) y la directora rumana Alina Grigore, ganadora de la Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián con Blue Moon, película que también se podrá ver en Sevilla en una sesión especial.