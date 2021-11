Vox pedirá la devolución de los presupuestos si Moreno no da antes "señales de cambio"

Vox ha asegurado este miércoles que su posición sobre el proyecto de presupuestos para 2022 es "firme" y presentará una enmienda a la totalidad si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no da "señales de cambio" antes de que expire el plazo.



"Nuestra postura es firme, no vamos a renunciar a nuestros principios", ha subrayado en conferencia de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, poco antes de que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, entregue a la presidenta de la Cámara andaluza, Marta Bosquet, el proyecto de presupuestos que aprobará hoy el Consejo de Gobierno.



Preguntado si existe la posibilidad de que Vox retire la enmienda a la totalidad "en el último minuto", como ocurrió el pasado año, ha dicho que al presidente de la Junta "se le agota ya el tiempo" y lo que queda es que "cumpla" los acuerdos suscritos con esta formación.



"Si de aquí a entonces cumplen lo pendiente, siempre hay una esperanza, pero está condicionada al cumplimiento" de los compromisos, ha insistido.



En su opinión, todavía "da tiempo", pero el problema es que el Gobierno de Andalucía "no tiene voluntad" de hacerlo.



"Lo que queremos es que cumplan lo pactado, claro que da tiempo, lo que hay que tener es voluntad para hacerlo, para cumplir", ha repetido antes de preguntarse "por qué no lo hacen".



Según Gavira, el presidente de la Junta demostró en el reciente debate sobre el estado de la comunidad que no tiene voluntad de cumplir con Vox porque "se giró literalmente a la izquierda" cuando anunció que aceptarían varias propuestas de resolución del PSOE.



"Nosotros le invitamos a que optase, que eligiese, y lo que hizo fue girarse, incluso físicamente, hacia los socialistas invitándoles a un acuerdo", ha remachado.



Por todo ello, ha asegurado que la posición de Vox es "firme", que no va a cambiar sus principios porque correría "el riesgo de parecernos al PP",



Entre los puntos prioritarios del acuerdo suscrito al inicio de la legislatura y que Vox exige que se cumplan, ha citado los relativos al desmantelamiento de la llamada administración paralela, a Canal Sur, las políticas de género, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y la inmigración.



Para Gavira, el presidente andaluz es un "fiel discípulo" de Mariano Rajoy porque "promete una cosa y hace absolutamente lo contrario".



"La portavoz socialista le dijo en el debate que era muy del PP y nosotros lo confirmamos: es de decir una cosa y hacer la contraria", ha remachado.



Al mismo tiempo, ha advertido de que Vox va a hacer todo lo posible para "frenar el rodillo" de la izquierda, que "avanza ante la pasividad del PP, que lo ha comprado como suyo".



El PP y el Gobierno pudieron hacerse la foto con Vox, pero decidieron retratarse con los socialistas y los comunistas", ha criticado en referencia a las propuestas de resolución del PSOE y Unidas Podemos aceptadas por los partidos del gobierno, que rechazaron, en cambio, varias de las iniciativas de Vox.



"Ese rechazo no facilita las relaciones con Vox", ha avisado antes de apuntar que quizá lo que se pretende es "volver al bipartidismo".

