La Junta aprueba los presupuestos de 2022, que superan los 43.800 millones

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Presupuesto de Andalucía para 2022, los últimos de esta legislatura, que aumentan más de un 8 por ciento respecto a este año, superando los 43.800 millones de euros.



El Ejecutivo ha dado luz verde esta mañana a las cuentas andaluzas, que los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, entregarán posteriormente a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet.



Según los datos que ha avanzado la Junta, estos presupuestos aumentarán en 1.000 millones las partidas para Sanidad, unos 600 más en Educación y 400 más en políticas sociales.



El Gobierno de PP y Cs no tiene garantizado sacar adelante las cuentas, ya que Vox, su socio habitual, adelantó que presentará una enmienda a la totalidad si no se cumplían los acuerdos previos.



La negociación está abierta con muchas dificultades con el PSOE, una última y complicada vía que tiene de plazo límite el debate de totalidad de final de mes.



En caso de que no se aprobaran, se prorrogarían las cuentas actuales, lo que permitiría terminar la legislatura a final de 2022 pero generaría una gran incertidumbre sobre un adelanto electoral.

