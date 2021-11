El psiquiatra Criado asegura que la mujer que le denunció era "una histriónica de libro"

El psiquiatra sevillano Javier Criado, juzgado desde hoy por un presunto delito contra la integridad moral de una de sus pacientes, ha negado los hechos en su declaración, y ha calificado a la denunciante como “una histriónica de libro”.



Criado, que solo ha respondido a las preguntas de la Fiscal y su defensa, ha dicho que conoció a la mujer que le ha denunciado cuando “ella vino a mi consulta hecha polvo”, y ha negado “absolutamente” haberle hablado con mal tono o usar expresiones sexuales en sus conversaciones, ya que “si hubiera sido así, mi consulta no hubiera durado ni dos días”.



Ha indicado que la paciente “tenía una contradicción terrible en la etiología de su problema”, momento en que la ha definido como “una histriónica de libro”, y la trató de un trastorno histriónico de la personalidad, del que mejoró sensiblemente en la segunda consulta con respecto a la primera.



A preguntas de su abogado, se ha reafirmado en los mismos argumentos y ha vuelto a negar “absolutamente” que dijese “frases soeces” a la denunciante.



Por su parte, la denunciante se ha reafirmado en todas las frases que ha negado el psiquiatra previamente y ha asegurado que “solo me hablaba de sexo” y “me preguntaba si follaba”.



“De su consulta salía zombi, como hipnotizada, me sentía fatal, humillada y vejada”, ha dicho, para lamentar que quedó “muy marcada y defraudada porque yo quería curarme, y me había puesto en manos del mejor psiquiatra”.



El juicio ha arrancado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla, con una petición de Fiscalía de dos años de cárcel y una indemnización de 6.000 euros.



Se trata del único caso que sigue adelante de las ocho mujeres que hace tres años denunciaron al psiquiatra por supuestos de mala praxis y de abusos, en el que la denunciante solicita dos años y medio de prisión y 40.000 euros.



La mayoría de las denuncias fueron archivadas porque los delitos habían prescrito, al remontarse los hechos al periodo entre 1985 y 2005, con acusaciones, entre otras, de intrusismo profesional, omisión del deber de socorro, contra la integridad moral, abuso sexual continuado e inducción al suicidio.



En el caso que sí ha continuado adelante, el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla dictó en noviembre de 2018 el auto de apertura de juicio oral por un delito contra la integridad moral y "obvió" la petición de cuatro delitos de lesiones que había presentado la denunciante, cuya acusación particular es ejercida por la abogada Inmaculada Torres, quien pedía tres años de cárcel por cada uno de esos delitos.



La instructora mandó a Criado a juicio por las insinuaciones sexuales y los calificativos soeces y denigrantes que supuestamente realizó a esa paciente durante las cuatro sesiones que tuvo con él entre el 20 de enero y el 9 de febrero de 2015.



El juicio se celebra en dos sesiones, este miércoles y el próximo viernes.