El PSOE niega que pidiera más tiempo para negociar, sigue esperando respuesta de la Junta

El PSOE-A ha negado este martes que pidiera más tiempo al Gobierno andaluz para poder negociar el proyecto de presupuestos, y ha asegurado que "a día de hoy" no han recibido aún una respuesta sobre las propuestas que plantearon para llegar a un acuerdo.



La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha respondido de esta forma en conferencia de prensa, después de que el Gobierno andaluz dijera esta mañana que aceptó una petición del PSOE de retrasar una semana la aprobación de las cuentas y que hizo una "oferta generosa" a los socialistas que ha sido "rechazada" hoy.



"Me deja atónita este juego de 'dimes y diretes' que no cuadra con la realidad; hay una constante falta de respeto hacia el PSOE, aún estamos a la espera de que se concrete en un documento la respuesta a nuestras propuestas", ha insistido la dirigente socialista, que ha repetido hasta en cinco ocasiones: "Dos no negocian si uno no quiere".

