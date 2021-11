La Junta hace un llamamiento al medio millón de andaluces que no se han vacunado

La Consejería de Salud y Familias ha hecho un llamamiento a los más de 560.000 andaluces, el 7,5 % de la población, que aún no se han vacunado para que lo hagan, ante la situación de la pandemia.



La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha asegurado hoy que desde su departamento están realizando "una vigilancia muy importante" de la situación, de ahí que haya insistido en la vacunación de las personas que aún no lo han hecho en Andalucía.



Catalina García, en declaraciones a los periodistas en Mancha Real (Jaén) ha explicado que "tenemos que llamar a las personas a la vacunación" porque ahora va a comenzar una fase en la que se puede complicar la situación asistencial si se mezcla todo, con otros virus respiratorios como el de la gripe.



"Con lo cual estamos muy atentos a las cifras diarias de como van evolucionando porque ya estamos viendo otros países donde se están empezando a dar casos de 5.000 casos diarios, aunque no es el caso de Andalucía, ni de España" pero tenemos que "tener mucho cuidado".



En cuanto a la segunda dosis para los vacunados con Janssen, ha explicado que han comenzado "por sitios donde teníamos ya brotes, en centros penitenciarios, y en esta semana y en la que viene se van a programar todas las personas" que se vacunaron con Janssen.



Asimismo, se ha referido a los menores de 12 años, para los que ha señalado que ya se está planificando junto con la Consejería de Educación, para en cuanto lo autorice la Agencia del Medicamento, se haga una vacunación mixta en los colegios y los centros de salud.



La viceconsejera ha insistido en que desde la Consejería continúan con la prevención y la precaución, y ha pedido a la población que respete la mascarilla y a los no vacunados que se vacunen.

