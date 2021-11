Ruiz Arana presenta su candidatura para liderar el PSOE de Cádiz

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha anunciado este martes su candidatura a la secretaría provincial del PSOE de Cádiz. Esta decisión, que fue trasladada a Irene García y valorada con secretarios locales y compañeros del partido, está respaldada por el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, del que fue coordinador de campaña en la provincia en las primarias en las que se impuso a Susana Díaz, y cuenta igualmente con el aval de Ferraz, según ha podido conocer este medio.

Ruiz Arana da un paso adelante con el objetivo de alcanzar un amplio consenso con una mayoría bien representada en la nueva dirección provincial. Este domingo, subrayó a INFORMACIÓN que “no tiene sentido que vayamos a una situación de un resultado 45%-55%” en el próximo cónclave y, tras lamentar la situación de confrontación de la formación, adelantó que habría que valorar la necesidad de apostar por una tercera opción que finalmente encarna él mismo.

Este domingo, se confirmó que Irene García decidía no aventurarse a revalidar su cargo al frente del PSOE de Cádiz y, ante la posibilidad de que el alcalde de San Roque diese un paso adelante, surgieron voces discrepantes como las de Izquierda Socialista y la senadora María Jesús Castro y otras de destacados representantes de los auto denominados renovadores que pidieron calma. En este sentido, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, recomendó a Juan Carlos Ruiz Boix no tener prisas y consideró que había que “hablar mucho estos días”. Fernando López Gil, por su parte, apuntó, asimismo, que no tenía constancia de la decisión estuviera tomada y también apeló a la prudencia.