Ciudadanos cree queda tiempo para negociar presupuesto y apela a responsabilidad PSOE

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos, Julio Díaz, ha afirmado este martes que, una vez que el Consejo de Gobierno apruebe mañana el proyecto de los presupuestos, "queda tiempo" para seguir negociándolo, y ha apelado a la "responsabilidad" del PSOE en esta fase.



"Ahora empieza una fase clave en el Parlamento, desde mañana (una vez que el Gobierno andaluz entregue el proyecto a la Cámara), queda tiempo para seguir negociando los presupuestos", ha asegurado en conferencia de prensa.



Así, ha subrayado que el Ejecutivo del PP y Cs tiene la "mano tendida" para negociar "con todo el mundo, sin líneas rojas, sin vetos, pensando siempre en el interés general de los andaluces y de Andalucía".



Por ello, ha apelado a la "responsabilidad y altura de miras" tras señalar que el 2022 va a ser "un año clave" para la recuperación económica y social de Andalucía.



"Si no se apoyan estos presupuestos, va a haber quien tenga que explicarle muchas cosas a los andaluces", ha avisado.



Ha indicado, en este sentido, que Vox, el PSOE y Unidas Podemos tendrán que decidir en estos días "qué hacen".



"El gobierno ha seguido estos días con la mano tendida y firme para el diálogo, pero ha habido formaciones que irresponsablemente han estado dando golpes a esa mano (en referencia a Vox) y otras, como el PSOE, que nos ha mostrado que tiene una mano retráctil que depende de lo que diga (Pedro) Sánchez, que es quien manda" en el PSOE de Andalucía, ha sostenido.



"La realidad es que el PSOE duda y apelamos a la responsabilidad", ha insistido.



El dirigente de la formación naranja ha defendido el proyecto que aprobará mañana el gobierno, un presupuesto que supera los 43.800 millones de euros, lo que supone un aumento en términos relativos del 9 por ciento.



Según Díaz, dicho proyecto está "profundamente teñido de naranja", en referencia a las aportaciones de su formación, ya que dichas cuentas "fortalecen" los servicios públicos básicos, como ha defendido "desde el principio" Ciudadanos.



Ha destacado que las partidas de la Sanidad suponen el 7,4 % del PIB, mientras que la Educación representa el 5 %, con 600 millones más.



"Estamos reforzando dos patas claves del estado del bienestar", ha resaltado, a la vez que ha incidido en el aumento del presupuesto para políticas sociales.



Por todo ello, ha insistido en que Vox, el PSOE y Unidas Podemos "no tienen excusa" para bloquear estos presupuestos, y ha apelado -en particular- a la "responsabilidad" del PSOE.

TE RECOMENDAMOS