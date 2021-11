Prudencia ante la posible candidatura de Ruiz Boix: “Las prisas no son buenas consejeras”

El paso al lado de la secretaria provincial del PSOE, Irene García, que no se presentará a la reelección en su cargo para recomponer la unidad interna del partido, no es suficiente. La crisis abierta no parece próxima a cerrarse: según las reacciones de destacados dirigente socialistas, no hay urgencia por poner nombre definitivo al relevo, queda mucho por hablar esta semana y sobre la mesa se mantiene la posibilidad de una tercera vía porque no hay unanimidad en torno al liderazgo del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, quien, no obstante, podría anunciar públicamente su candidatura este martes después de amagar con hacerlo el viernes pasado.

Algo que espera el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, a tenor de los resultados en la elección de delegados para el congreso federal, donde se impuso por unos 300 votos a Irene García. Que Ruiz Boix se presente “es lo que decidió la nueva mayoría”, recordó este domingo en declaraciones a este medio, por su parte, el primer edil de Villaluenga, Alfonso Moscoso.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, número dos de la lista crítica a Irene García para el congreso de Valencia, prefiere andar con pies de plomo. “La candidatura se presenta el día 8, las prisas no son buenas consejeras”, advierte. Hasta hoy, puntualiza, “hemos conjugado la suma de muchas agrupaciones teniendo en cuenta que esa suma la podía liderar uno u otro”, subraya. Una vez que la actual secretaria provincial se ha apartado de la carrera para el congreso de diciembre, “se abre una nueva vía”. Ahora, agregó, “es el momento de hablar, de saber que más allá de las personas tienen que haber equipos y más allá de los nombres y los equipos tiene que haber un programa”. Y subrayó que, además de que todavía hay que “ hay que consensuar muchas cosas”, hay que ver también “qué pinta Jerez en todo esto”, dado el peso de la agrupación en el partido a nivel provincial, y la necesidad de un liderazgo que defienda los intereses de la ciudad ante la Junta y la Administración central gobierne quien gobierne.

También, Fernando López Gil, miembro destacado igualmente de la candidatura encabezada por Ruiz Boix, prefirió no posicionarse públicamente hasta que converse con el alcalde de San Roque. “Desconozco si ha día de hoy hay algún tipo de conversación con Sevilla y Madrid ni si él tiene decidido” dar el paso adelante, admitió este domingo. “Nos sentaremos para que nos cuente su proyecto y a partir de ahí seguro que toda la provincia trabajaremos para llevarlo a término si finalmente se materializa”, añadió.

La también isleña María Jesús Castro, sin embargo, sí se expresó abiertamente contra la opción de Ruiz Boix. La senadora del PSOE por la provincia de Cádiz consideró preciso hallar a “una persona que suscite consenso”, dado que el alcalde de San Roque está asociada, en su opiniñon, “a un sector crítico que nos han llevado a esta situación, que eran de la Ejecutiva saliente”, por lo que ha defendido un secretario general que “no haya estado en la pelea” entre ambos bloques.

En este sentido, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, que se mantuvo al margen de la pugna, sí consideró “legítimo” que Ruiz Boix aspire a dirigir el partido, pero, se mostró prudente por si “si hay alguna otra alternativa” y recomendó “hablar mucho entre todos” en estos días. En cualquier caso, desea un amplio consenso. “No tiene sentido que vayamos a una situación de un resultado de 45-55, tenemos que conseguir un amplio respaldo” entorno al nuevo secretario provincial, y “una mayoría muy bien representada”, en la dirección, afirmó. “Venimos de una situación muy confrontada” entre dos partes y, si no consiguen el acuerdo, sí consideró que “sería necesario buscar una tercera opción”.