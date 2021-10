“La izquierda que gobierna, PSOE y Unidas Podemos, siempre se queda a medias”

Teresa Rodríguez confía en mejorar los resultados de Adelante Andalucía en cuanto se aclare el panorama a la izquierda del espectro político. Por el momento, las encuestas no son favorables para su formación y consolidan al PP. Rodríguez considera que gran parte de la responsabilidad la tiene el PSOE, cuyo candidato, Juan Espadas, “es una copia de Juanma Moreno”. El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos tampoco ataja los problemas acuciantes, advierte, y acusa a ambos partidos de no ser valientes. “Si dices que vas a intervenir el mercado energético, intervenlo, sin miedo, por derecho”, sostiene.

La encuesta del Centro de Estudios Andaluces (Centra) de esta semana deja a su formación fuera del Parlamento.

–Hay un dato un poco contradictorio porque a la pregunta de a quién quieres de presidente cerca de un 6% me elige a mí, sin embargo cuando se pregunta por Adelante Andalucía no llega a ese 6%. Creo que hay cierta confusión por quién está dónde y quién se presenta por qué fuerza. Esperamos que cuando eso se aclare los resultados sean mejores, pero en cualquier caso nos toca ponernos las pilas.

¿Más País, AxSí e Iniciativa alimentan la confusión con su plataforma de izquierdas y andalucista?

–La pregunta no es si es andalucista o no. La pregunta clave es si usted está dispuesto a pelear hasta el final para tener voz propia en las instituciones del Estado y si está dispuesto a tomar todas las decisiones de su fuerza política al sur de Despeñaperros.

¿Por qué no estáis juntos?

–Habrá que verlo, creo que es necesario encontrar un espacio de encuentro para al menos intentarlo, llegar a un acuerdo de mínimos o de no agredirnos mutuamente, entre otras cosas porque el riesgo de que no solo repitan las derechas, sino de que Vox tenga un protagonismo dentro del Gobierno es claro. Eso tiene que llamar a la izquierda a una reflexión y nosotros haremos una invitación a las fuerzas políticas que nos identificamos con valores similares para hablar de esto.

¿Hablaría con Unidas Podemos incluso después de acusar al partido filtar maltintencionadamente el asunto del pago de alquileres con dietas?

–Más importantes que nuestras batallitas internas que dentro de tres meses se olvidan es la responsabilidad histórica para intentar que la fragmentación de la izquierda no repercuta en el mayor éxito de las fuerzas de derechas.

El asunto de las dietas les ha dolido mucho...

–Claro, porque es nuestra bandera desde hace siete años. Hemos presentado siete enmiendas a los presupuestos y tres reformas del reglamento para que se elimine el privilegio de casta. Ellos buscan el y tú más también para deslegitimar. Pero vamos a seguir. Tenemos registrada una nueva reforma del reglamento, pedimos que las cesantías de los diputados se equiparen al desempleo y que se fiscalice el trabajo de los senadores por designación autonómica.

Insisto con la posibilidad de encontrar espacio común con otras fuerzas. Tiene una buena valoración en las encuestas, ¿la haría valer?

–No tengo ningún problema en renunciar a mi liderazgo, pero si llegamos a un acuerdo para tener voz propia andaluza y que no nos veamos necesariamente abocados a gobernar con el PSOE. Es posible llegar a a un acuerdo de investidura pero seguir demostrando a la sociedad andaluza que tiene una alternativa a los 40 años de Gobierno socialista que no han resuelto los problemas estructurales de esta tierra y que han estado atravesados por fuertes lógicas de corrupción.

¿Declaraciones como las de Ángela Aguilera sobre los homenajes a terroristas os perjudican?

–Ángela Aguilera dice básicamente que al parecer, según los juzgados, ese tipo de actos se enmarcan dentro de la libertad de expresión. Lo que le faltó por decir a Ángela Aguilera, ella lo piensa y yo también, es que ese tipo de homenajes son nefastos para el respeto de la memoria de las víctimas, que se sienten dolidas. La misma repugnancia que nos genera que Billy el Niño haya muerto con todos los galones y todos los honores que le dio el Estado.

También están en contra de la bajada de impuestos cedidos aprobada por PP, Ciudadanos y Vox. ¿Por qué?

–No es el momento de bajarle los impuestos a quien más tiene. El ejemplo lo puso el PP en su propia cuenta de Twitter: a una familia que ingresa 80.000 euros al año le bonificamos ciento y picos de euros para las clases o el colegio británico. No es bajar o subir impuestos, es a quien se lo bajas. Nosotros decimos ahora que fomentemos fiscalmente la economía productiva y no la economía especulativa que fue la misma que nos llevó al desastre en 2018.

Me parece muy loco que PSOE y PP pacten presupuestos; el PSOE ha asumido que perderá las elecciones”

¿Qué impuestos hay que bajar?

–El impuesto que hay que tocar es el IVA. Tenemos que preocuparnos de la gente que hereda dificultades o que hereda nada más que dos manos para trabajar, que necesita precios asequibles para bienes básicomo como la electricidad.

Es importante también el uso a la recaudación.

–A los políticos le gusta mucho inaugurar instalaciones hospitalarias, pero luego no se dota de personal, que es lo más importante del servicio sanitario.

También se incrementar el concierto con Pascual.

–Esa es otra marca de la casa del PP, recortamos en sanidad pública pero apostamos cada vez más por los servicios privados, sin abrir, por ejemplo, los centros de especialidades por la tarde, de forma que se acumula una lista de espera que al final acaba en la privada y costándonos el doble.

Entiendo que de entrada dirá no al presupuesto.

–De entrada y de salida.

¿Qué le parece la posibilidad de que el PP pacte con el PSOE los presupuestos?

–Me parece muy loco. Tengo la impresión de que el PSOE ya ha asumido que va a perder las próximas elecciones y que lo que intenta es retrasar al máximo las elecciones para intentar recomponer su liderazgo y no pegarse el gran tortazo. Pero eso es a costa de cuatro años más de PP y Vox cogobernando.

No es tanto encontrar alguien mejor que Kichi como que la gente conozca al candidato a la Alcaldía de Cádiz”

¿Habrá elecciones anticipadas?

–Juanma (Moreno) ha dicho que igual las convoca en febrero si no hay presupuesto. Ahí está el juego de que se convoquen cuando venga mejor al partido de Gobierno que es lo que siempre pasa en Andalucía.

¿Un adelanto electoral impediría encontrar ese espacio de encuentro en la izquierda?

–A lo mejor bajo presión se trabaja mejor...

En cualquier caso, ¿estáis listos para las urnas?

–Para las dos cosas, para negociar con todo el mundo y para presentar candidaturas en todas las provincias.

¿Y de cara a las municipales?

–Tenemos presencia en 30 de las 66 comarcas de Andalucía y en municipios importantes para presentar batalla electoral.

Cádiz es vuestro bastión. ¿Será difícil encontrar a alguien mejor que Kichi para la Alcaldía?

–Que lo diga yo está feo... seguramente va a ser difícil (bromea). No, no va a ser difícil. La cosa está en dar a conocer ese relevo. No es tanto tener a alguien mejor sino que la gente conozca al candidato.

Kichi goza de buena prensa. ¿Por qué no tiene más protagonismo fuera de Cádiz?

–No es mucho de salir. Al principio iba a la tele, pero cuando se metió en faena se dio cuenta de que precisaba toda su atención estar en Cádiz.

Lograr liderar debates no es fácil. ¿Cómo lo haréis?

–Con militancia, por abajo, con la voz que tenemos en los medios de comunicación y compartiendo los problemas con los colectivos.

PSOE y Unidas Podemos están poniendo toda la carne en el asador. ¿Qué le parece lo anunciado con respecto a la vivienda?

–Es una ley que habría sido muy buena en 2009, antes de que empezaran a subir los alquileres de forma absolutamente dislocada, pero no va a resolver el problema porque no va a reducir los precios. Hay otro aspecto fundamental que es la turisficación. Es necesario plantear una moratoria en zonas tensionadas de Cádiz o Jerez.

La recuperación económica se ralentiza.

–Para nosotros es fundamental el cambio de modelo productivo y el uso de la transición energética como herramienta. Andalucía necesita un proceso de desarrollo endógeno, un plan titánico de desarrollo de nuestras fuerzas productivas en el que nuestra agricultura asuma valor añadido, se desarrolle una indsutria en torno a esa transición energética, con la construcción de ferrocarriles, naves de cabotaje... Como no lo hagamos y seamos siempre tan dependientes de los de afuera, vamos a tener siempre la condición de perdedores.

Entretanto, la vida se encarece. El precio de la luz bate récords.

–La izquierda que gobierna, en concreto el PSOE, siempre se queda a medias. Si vas a intervenir el mercado de la energía, intervenlo, sé valente, por derecho, llega hasta el final, o te van a seguir chantajeando. Al final ganan los oligopolios porque no está aplicando una legislación razonable que pueda aguantar los envites de sus abogados.

¿Unidas Podemos también se queda a medias?

–En la medida que Unidas Podemos está dentro de ese Gobierno, se queda a medias. Seguramente no le gusta escuchar eso porque ellos irían más allá si fueran mayoría, pero el problema es que mientras tanto es corresponsable del precio de la energía y estás dejando todo el cabreo con los precios de la luz a la derecha y a la extrema derecha.

¿Ustedes irían hasta el final?

–Sí, claro, sin miedo, para qué estamos. Si nos han votado los ciudadanos es porque entienden que vamos hacia un proceso valiente de transformación legal.

Ellos también se comprometieron a ser valientes.

–El acuerdo era algo como regular los precios de la energía pero no pusieron negro sobre blanco que iba a recuperar la cesión de las hidroeléctricas y se iban a gestionar desde el Estado si quieres con participación social o con cooperativas. La única herramientas que tienen ahora es el IVA, que pueden bajar, pero al final los beneficios de las eléctricas van a seguir subiendo exponencialmente.