Fran Carrillo: “Exijo primarias transparentes, ecuánimes y neutras en Cs”

El diputado de Ciudadanos Fran Carrillo exige “primarias transparentes, ecuánimes y neutras” en su formación política porque considera que “se necesita renovación en los liderazgos nacional y andaluz”.

Durante su participación en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía, Carrillo cree que “hay que dirigir el partido de otra manera”, ya que “hay desbandada de cargos, estamos saliendo de los gobiernos y las encuestas no reflejan el trabajo que estamos haciendo”.

Por lo tanto, el exportavoz adjunto en el Parlamento de Cs rechaza que la líder nacional, Inés Arrimadas, y el coordinador andaluz, Juan Marín, sigan ocupando puestos de dirección. Insiste en que no tiene certeza de que vayan a producirse unas primarias y expresa sus “dudas” en caso de que se realicen por el “voto online”. “Quiero que que el voto sea presencial. Si no se garantizan unas primarias transparentes, ecuánimes y neutras en Ciudadanos, no seremos un partido liberal”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se presente a liderar el partido, Carrillo no se ha postulado pero tampoco se ha sacado de la quiniela. “Hay mucha gente que puede dar un paso adelante”, dice.

Sobre la posible ruptura del grupo parlamentario de Cs, Carrillo asegura que se mantendrá “unido” esta legislatura y que “nadie pasará a ser diputado no adscrito”. También destaca que “respeta pero no comparte” la decisión de sacarlo de una de las portavocías de Cs en el Parlamento y mantiene que Marín tenía un plan para irse al PP.