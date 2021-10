A prisión dos detenidos por encargar el asesinato de un hombre en Sevilla

Los dos detenidos por encargar en Sevilla el asesinato de un hombre que, en mayo pasado, causó la muerte de otro de una brutal paliza, han ingresado en prisión tras haber sido detenidos por la Policía Nacional, según ha informado este cuerpo.



Una tercera persona, de la que la Policía no ha proporcionado ningún dato, también ha sido "oída en declaración en calidad de investigado no detenido".



Los dos detenidos y encarcelados eligieron a un amigo del hombre muerto en mayo de la paliza para que vengara su muerte, para lo cual le proporcionaron una pistola y le amenazaron de muerte a él y a su familia si no cumplía el encargo.



En el registro de la vivienda del considerado el cerebro del plan, la Policía halló tres kilos de heroína, un dispositivo de descargas eléctricas, cuatro placas y tres chalecos de la Guardia Civil, lo que ha hecho sospechar a los agentes alguna relación con "vuelcos" o robos de droga a bandas de narcotraficantes.



Este "cerebro" del plan carecía de antecedentes en España, aunque sí los tenía en Francia, y a pesar de que su vida transcurría en el barrio sevillano de Los Pajaritos pernoctaba en la localidad de La Algaba, en un domicilio que desconocían incluso las personas de sus círculos más próximos.



En el mencionado registro, y en el de la vivienda del segundo detenido, intervinieron el pasado 19 de octubre hasta cuarenta agentes de la Policía Nacional.



El muerto en mayo por la paliza tenía 34 años y era de nacionalidad marroquí, si bien en un primer momento, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, fue salvado por un policía que le practicó una maniobra de reanimación, pero finalmente falleció dos semanas más tarde por la gravedad de las lesiones sufridas.



En la investigación por ese homicidio, por el que la Policía detuvo a tres personas, se averiguó también que se había encargado el asesinato de uno de los implicados en el homicidio, aunque también aclaró que la persona que recibió el encargo desistió de seguir adelante con él.