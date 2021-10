El PP pide "un esfuerzo" a Vox y lamenta "la falta de responsabilidad" del PSOE

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha pedido a Vox que hagan "el esfuerzo" de seguir trabajando para intentar sacar adelante "los mejores presupuestos" y ha lamentado "la falta de responsabilidad" y el "compromiso cero" de un PSOE-A "que se parece mucho al de toda la vida".



En la segunda sesión del debate sobre el estado de la comunidad, Nieto ha defendido ante Vox el "compromiso" del Gobierno andaluz con los compromisos que firmaron, "la mayoría cumplidos" y le ha avisado de que sus votantes no entenderían que votara "con PSOE y Podemos" para rechazar los presupuestos del próximo año.



Ha admitido que hay cosas "que todavía no se han podido cumplir" y otros que no se cumplirán porque no son competencia de la Junta, algo que, ha recordado, les trasladaron cuando se negociaban los acuerdos pero Vox quiso incluirlos en el documento.



Respecto al PSOE, ha criticado "el tono faltón, mitinero, el llamado al insulto permanente" que tuvo la portavoz, Ángeles Férriz, en su intervención, en la que cree que este grupo "perdió una nueva oportunidad de defender que tienen un nuevo proyecto".



Ha lamentado que los socialistas hayan presentado un documento en el que, "quitando la fecha y algún porcentaje, no hay ni un número, le faltan los dibujitos", por lo que no es "serio".



Nieto considera que Férriz debería haber subido a la tribuna a pedir perdón a los andaluces por los casos de corrupción y por haber "quebrado" la sanidad andaluza "de forma irresponsable", y a partir de ahí hablar de lo que creen que le falta a la comunidad.



El portavoz del PP, que ha lamentado que sólo hubiera "quince diputados de la oposición" escuchando su intervención, ha recordado que este debate parlamentario "no es un mitin, no sirve para insultar o desacreditar" sino para analizar cómo está Andalucía y para presentar propuestas para el futuro.



Ha defendido la gestión sanitaria y en educación y ha destacado que ya no se habla "de corrupción, mangazo o recortes", por lo que "la normalidad a Andalucía le sienta muy bien".



Ha denunciado el maltrato del Gobierno central a la comunidad, ha hablado de "robo" en el reparto de los fondos para el empleo juvenil y ha reclamado al líder del PSOE-A, Juan Espadas, que también pida explicaciones por la ausencia de subvenciones contra la pobreza en la comunidad a pesar de los 110 millones repartidos.

