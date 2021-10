Los expertos piden no bajar la guardia con los niños por el Covid-19

Andalucía suma ya más de tres semanas consecutivas sin ningún centro escolar cerrado a causa del Covid-19 desde que comenzó el presente curso escolar. De acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias el miércoles pasado, solo 28 aulas tenían a sus alumnos en cuarentena por la infección en el conjunto de la comunidad autónoma, el 0,03% de las 78.687 existentes. De manera que el 99,61% del total de centros educativos andaluces estaban libres de coronavirus, con las provincias de Almería, Cádiz y Jaén sin ningún cierre parcial. La incidencia entre los menores de 14 años, por su parte, no es especialmente elevada. Los registros en este tramo de edad, con 16,5 casos por cada 100.000 habitantes, es la mitad de la media regional, 34,8, pero en general no se ha disparado, como se temía conforme se ha inmunizado mayoritariamente a la población adolescente y adulta.

Sin embargo, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Alfonso Carmona, quien al frente del Instituto Hispalense de Pediatría (IPH) reclutó este verano a 40 menores para participar en el ensayo clínico de Pfizer a nivel mundial, con 80 centros de investigación y 3.200 participantes implicados, apunta que, mientras que los menores no estén vacunados, “pueden ser vectores de contagio” aunque no manifiesten los síntomas de la enfemedad o lo hagan con menor virulencia.

“Desde el punto de vista pediátrico”, lo recomendable es que se les administre el suero, asegura. La vacuna es segura, de acuerdo a la recomendación positiva por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha comenzado el lunes pasado a evaluar una solicitud para ampliar el uso del fármaco de Pfizer a niños de entre 5 a 11 años. No obstante, el doctor no se aventura a poner fecha a su dispensación de manera masiva y apela a la prudencia para despertar desconfianza. “Por fortuna, en España, en nuestra comunidad, el movimiento antivacunas es minoritario”, señala. De hecho, la encuesta del Centro de Estudios Andaluces (Centra) concluye que casi el 80% de los andaluces vacunará a su hijo contra el Covid.

A quienes dudan, Carmona les pide que tengan en cuenta que, como con otras enfermedades, sin inmunización colectiva, su incidencia se dispara. “Pasó en la comunidad con el sarampión”, recuerda. Entonces, en el año 2010, un juez autorizó, a petición del Gobierno autonómico, la vacunación forzosa de 35 escolares para frenar un brote en Granada. A todos, recomienda seguir con las medidas de precaución.

Rafael Martínez, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, coincide en que es preciso mantener la distancia social y la higiene de manos, aunque considera que es el momento de valorar si hay que relajar el uso de la mascarilla para los niños en espacios abiertos, a raíz de la propuesta de la Comunidad de Madrid para que no sea obligatoria en los recreos. La Junta se mostro favorable este viernes, por su parte, que continúe su utilización en los patios de los centros escolares.

En cualquier caso, Martínez admite que, una vez que la protección facial ha dejado de ser generalizada, vuelven a circular virus como el que produce la bronquiolitis, casi sin incidencia el año pasado y que ahora está elevando la atención médica y la hospitalización de menores. Por ello, pide extremar el cuidado e inmunizarse contra la gripe, que sí es posible evitar o, al menos, atenuar la infección.