Vox afea a Moreno que olvide con qué apoyos llegó al cargo y pide compromisos

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, centre el debate sobre el estado de la comunidad en los presupuestos y le ha reprochado que en la redacción de las cuentas olvide al partido por el que ocupa el cargo.



En declaraciones a los periodistas tras el discurso del presidente de la Junta, Gavira ha criticado que Moreno haya repetido patrones de presidentes anteriores y se haya centrado en el "autombombo" y en prometer cosas que igual no puede cumplir.



Gavira ha lamentado que Moreno se haya centrado en hablar de los próximos presupuestos de la Junta y que lo haya hecho sin dedicar "ninguna palabra" a los compromisos alcanzados con Vox en 2018 y que le permitieron formar gobierno con Cs.



"Al presidente se le acaba el tiempo", ha resumido el portavoz de Vox, que ha adelantado que si Moreno no presenta la próxima semana unos presupuestos que recojan lo pactado con Vox, perderá el apoyo de este grupo parlamentario.



"Se olvida de que es presidente gracias al apoyo de Vox. 26 y 21 no son 55, siguen siendo 47, el número de apoyos que tiene este gobierno", ha sentenciado Gavira.

