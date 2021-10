Espadas tilda de "cinismo" que Moreno diga que quiere negociar presupuesto

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha calificado de "cinismo" que el presidente de Junta, Juanma Moreno, haya asegurado este miércoles, durante su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad, que el Gobierno bipartito está dispuesto a negociar los presupuestos.



En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, Espadas se ha referido así a las manifestaciones de Moreno en las que ha asegurado que su gobierno está dispuesto "a negociar hasta la extenuación con todos los grupos políticos" para sacar adelante los presupuestos de 2022.



"Hoy nos encontramos con el cinismo de seguir hablando de diálogo cuando ayer se faltó al respeto a mi partido", ha replicado el dirigente socialista en alusión al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), quien ayer aseguró que Espadas "se va a quedar esperando".



En su opinión, el Gobierno andaluz "debería pedir hoy, como mínimo, disculpas" o dar una explicación porque "tienen muy claro que no quieren dialogar".



Así, ha vuelto a criticar que el Ejecutivo andaluz siga sin responder a las propuestas que entregó el PSOE para negociar el presupuesto.



"Si el diálogo que entiende el señor Moreno va de que 'esto es lo que hay y os vais a quedar esperando', el PSOE, como comprenderán, actuará en consecuencia", ha avisado.



Ha insistido en que su oferta de diálogo era "sincera" y ha tildado de "engaño" la actitud de Moreno, a la vez que ha asegurado que lo que quiere el PP es cerrar un acuerdo con Vox.



"La respuesta de ayer del vicepresidente es la mayor falta de respeto que se puede hacer a un partido que te hace una oferta de acuerdo; es él quien ayer terminó el diálogo con el PSOE", ha recalcado antes de preguntarse "en qué cabeza cabe pensar que el diálogo es insultar".



Respecto al debate de la comunidad, ha considerado que la intervención del presidente ha sido un "engaño" porque no se ha hablado del estado de Andalucía, sino del proyecto de presupuestos, pese a que Moreno "sabe perfectamente que no tiene los números para sacarlos adelante".



La cuestión, a su juicio, es que a Moreno le sirve como "programa electoral" porque al PP "no le interesaba realmente dialogar con el PSOE".



Por otra parte, ha asegurado que se ha quedado "estupefacto" al escuchar a Moreno "hablar de una Andalucía que no se corresponde con la visión de los andaluces".



"Es un debate sobre el estado del presidente de la comunidad, un debate, probablemente, de precampaña electoral" porque cada vez es más "débil" la posibilidad de continuar adelante con una legislatura en la que "ya sabe que no cuenta con los apoyos suficientes".



Espadas ha criticado también que Moreno haya hablado de las inversiones realizadas en sanidad o en educación sin mencionar en ningún momento que se han podido llevar a cabo gracias a los fondos extraordinarios que se han transferido del Estado.

