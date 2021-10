Al Gobierno de Juanma Moreno se le escapan las nuevas cuentas

“Si hay prórroga presupuestaria, vendrá un bloqueo de la acción del Gobierno y la oposición irá empujando hacia un callejón sin salida. No será bueno para Andalucía. Yo voy a seguir remando para acabar el ciclo”. Así terminó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la primera jornada del debate sobre el estado de la comunidad, que acabará hoy con la aprobación de las propuestas de resolución.

Al Gobierno de PP y Ciudadanos se le escapa la aprobación de los Presupuestos para 2022 al no contar con los apoyos suficientes por ahora pese a su “mano tendida”. Se da de margen hasta el 24 de noviembre, fecha fijada para el debate de las enmiendas de las cuentas.

Cada partido construye su relato político en un clima de adelanto electoral en Andalucía. Moreno reivindicó unos presupuestos de “reconstrucción” tras la pandemia, con un aumento de mil millones en sanidad y con su defensa a ultranza de la bajada de impuestos. Sin embargo, ni PSOE, ni Unidas Podemos y tampoco Vox le siguen.

El PSOE liderado por Juan Espadas dejó en el aire una última oportunidad al Gobierno andaluz: hoy verá la intención de PP y Ciudadanos si aprueban las propuestas lanzadas el 1 de octubre que “cuentan con las principales demandas extraídas de reuniones con agentes sociales de Andalucía”.

Sin embargo, como advirtió la portavoz socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz, duda que pase porque la palabra de Moreno “no vale nada”, al comprometerse en renovar a los 20.000 sanitarios Covid de refuerzo y acabar recortando 8.000 empleos.

Moreno cree que el PSOE no quiere apoyar los presupuestos y sólo busca “excusas” porque no se atreven a decirlo, por lo que ha lamentado que el partido no haya cambiado con su nuevo líder y sea “el mismo, el antiguo, el del pasado”.

Mientras tanto, Vox ha dado un ultimátum de siete días a Moreno para cumplir lo pactado anteriormente en otros acuerdos y, si no lo hace, ya ha anunciado una enmienda a la totalidad la semana que viene.

Si el Gobierno andaluz no consigue el apoyo de Vox o la abstención del PSOE, deberá prorrogar los presupuestos actuales. También podría adelantar las elecciones y paralizar la aprobación de leyes y decretos fundamentales para el futuro de Andalucía.

La sanidad y el futuro de los jóvenes, prioridades de Moreno

El debate sobre el estado de la comunidad arrancó con el discurso durante más de una hora y media de Juanma Moreno, quien puso el foco en la sanidad y en el futuro de los jóvenes. En primer lugar, aseguró que estaba “dispuesto a negociar hasta la extenuación con todos los grupos políticos” la aprobación de un “presupuestos expansivo” que contará con más de 13.000 millones en inversión sanitaria. De hecho, recalcó que durante esta legislatura tiene previsto invertir casi 50.000 millones de euros en mejorar la sanidad.

Entre las medidas sanitarias, Moreno dijo que Andalucía “se volverá a adelantar” y esta misma semana empezará a poner la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Janssen. Además, ha dicho que a partir del 1 de diciembre va a incluir la vacuna contra la Meningitis B como gratuita, ya que ahora cuesta 300 euros.

Sobre los jóvenes, el presidente anunció dos medidas: ayudas por valor de 100 millones a la contratación indefinida y otras ayudas de 120 millones para favorecer la primera oportunidad laboral.

Es más, Moreno pretende implantar un descuento del 50%, incluso del 100% a familias numerosas, en la tarjeta de transporte.

También se ha comprometido a reducir “a cero” las listas de espera de los dependientes andaluces.